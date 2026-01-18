Aparece nuevo empresario chino: investigado por tala ilegal y con arresto domiciliario se reunió con José Jerí
Ji Wu Xiaodong, investigado por tráfico ilegal de madera y vinculado a "Los Hostiles de la Amazonía", ingresó a la Palacio de Gobierno en 3 oportunidades pese a tener vigente arresto domiciliario.
La transparencia del presidente José Jerí vuelve a ser cuestionada tras revelarse que se reunió en tres oportunidades dentro de Palacio de Gobierno con un segundo empresario chino, Ji Wu Xiaodong, un ciudadano de 71 años investigado por el Ministerio Público como presunto integrante de la organización criminal "Los Hostiles de la Amazonía", dedicada al tráfico ilegal de madera y que actualmente cuenta con arresto domiciliario y prisión preventiva.
Lo que agrava la situación es que, según documentos judiciales, Wu Xiaodong debería estar cumpliendo una medida de arresto domiciliario por 24 meses impuesta en 2024. Sin embargo, el empresario ha transitado con total libertad, llegando incluso al despacho presidencial en compañía de Yang Zhihua (conocido como "Johnny"), amigo cercano del Jerí.
Noticia en desarrollo...