Aparece nuevo empresario chino: investigado por tala ilegal y con arresto domiciliario se reunió con José Jerí

Ji Wu Xiaodong, investigado por tráfico ilegal de madera y vinculado a "Los Hostiles de la Amazonía", ingresó a la Palacio de Gobierno en 3 oportunidades pese a tener vigente arresto domiciliario.

José Jerí se reúne con empresario chino que cuenta con arresto domiciliario. Foto: composición LR
José Jerí se reúne con empresario chino que cuenta con arresto domiciliario. Foto: composición LR

La transparencia del presidente José Jerí vuelve a ser cuestionada tras revelarse que se reunió en tres oportunidades dentro de Palacio de Gobierno con un segundo empresario chino, Ji Wu Xiaodong, un ciudadano de 71 años investigado por el Ministerio Público como presunto integrante de la organización criminal "Los Hostiles de la Amazonía", dedicada al tráfico ilegal de madera y que actualmente cuenta con arresto domiciliario y prisión preventiva.

Lo que agrava la situación es que, según documentos judiciales, Wu Xiaodong debería estar cumpliendo una medida de arresto domiciliario por 24 meses impuesta en 2024. Sin embargo, el empresario ha transitado con total libertad, llegando incluso al despacho presidencial en compañía de Yang Zhihua (conocido como "Johnny"), amigo cercano del Jerí.

Noticia en desarrollo...

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

Rafael Belaúnde sobre reunión de Jerí con empresario chino: "En otro contexto sería causal para que sea removido del cargo"

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Con lentes oscuros y discutiendo por llamada: captan nueva reunión entre José Jerí y empresario chino

San Martín: Congresista Cheryl Trigoso realiza show privado para cuestionado proveedor del Estado

General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

Congreso busca prohibir que jueces provisionales decidan sobre el destino de políticos y autoridades

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente Jerí

