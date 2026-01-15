De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, el peruano Marco Antonio Madrid (31) fue liberado de la prisión El Rodeo I,. Foto: difusión

De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, el peruano Marco Antonio Madrid (31) fue liberado de la prisión El Rodeo I, tras pasar más de un año recluido señalado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Su encarcelamiento arbitrario se produjo en diciembre 2024.

"Quería empezar por darles una noticia que nos alegró mucho esta mañana, teníamos algunos peruanos detenidos en Venezuela y hoy en la mañana nos han comunicado que el señor Marco Antonio Madrid Martínez ha sido liberado esta mañana, así que ya está en contacto con nuestras autoridades consulares", expresó el canciller el último 14 de enero, en una conferencia de prensa previa a la firma de un acuerdo entre la Cancillería con la Organización de los Estados Americanos sobre las misiones internacionales de observación durante las elecciones generales 2026.

No es el único caso. Hace tan solo unos días, el peruano Renzo Huamanchumo Castillo confirmó que su esposa, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, fue liberada tras permanecer detenida desde setiembre de 2024.

"Ayer, por primera vez desde diciembre, pude hablar con ella y fue un momento emocionante. Feliz de que haya salido. Mi esposa ya está en casa (de Venezuela), su mejor amiga también. Ahora sigue los movimientos para que ella venga para acá (a California), eso es lo siguiente", mencionó.

Añadió que junto a su esposa, fue liberado otro grupo de personas: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Sonia Josefina González Jiménez, Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

"Cuando a nosotros nos presentaron contra la corte, allá en El Rodeo 1, lo que le dijeron al fiscal fue que todos fuimos sentenciados a los mismos casos. Entonces parece que todas las personas que están en esos mismos cargos los están sacando", dijo.