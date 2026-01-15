HOYSuscripcion LR Focus

Liberan a ciudadano peruano arrestado en Venezuela por el régimen chavista

No es el único caso. Hace tan solo unos días, el peruano Renzo Huamanchumo Castillo confirmó que su esposa, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, fue liberada tras permanecer detenida desde setiembre de 2024.

De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, el peruano Marco Antonio Madrid (31) fue liberado de la prisión El Rodeo I,. Foto: difusión
De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, el peruano Marco Antonio Madrid (31) fue liberado de la prisión El Rodeo I,. Foto: difusión

De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, el peruano Marco Antonio Madrid (31) fue liberado de la prisión El Rodeo I, tras pasar más de un año recluido señalado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Su encarcelamiento arbitrario se produjo en diciembre 2024.

"Quería empezar por darles una noticia que nos alegró mucho esta mañana, teníamos algunos peruanos detenidos en Venezuela y hoy en la mañana nos han comunicado que el señor Marco Antonio Madrid Martínez ha sido liberado esta mañana, así que ya está en contacto con nuestras autoridades consulares", expresó el canciller el último 14 de enero, en una conferencia de prensa previa a la firma de un acuerdo entre la Cancillería con la Organización de los Estados Americanos sobre las misiones internacionales de observación durante las elecciones generales 2026.

TODO SOBRE EL PARO + EL TRIUNFO DE FUJIMORI Y LÍOS PRESIDENCIALES |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

No es el único caso. Hace tan solo unos días, el peruano Renzo Huamanchumo Castillo confirmó que su esposa, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, fue liberada tras permanecer detenida desde setiembre de 2024.

"Ayer, por primera vez desde diciembre, pude hablar con ella y fue un momento emocionante. Feliz de que haya salido. Mi esposa ya está en casa (de Venezuela), su mejor amiga también. Ahora sigue los movimientos para que ella venga para acá (a California), eso es lo siguiente", mencionó.

Añadió que junto a su esposa, fue liberado otro grupo de personas: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Sonia Josefina González Jiménez, Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

"Cuando a nosotros nos presentaron contra la corte, allá en El Rodeo 1, lo que le dijeron al fiscal fue que todos fuimos sentenciados a los mismos casos. Entonces parece que todas las personas que están en esos mismos cargos los están sacando", dijo.

Familiares de presos políticos en Venezuela acampan fuera de las prisiones a la espera de próximas excarcelaciones

Familiares de presos políticos en Venezuela acampan fuera de las prisiones a la espera de próximas excarcelaciones

¿Quiénes son los 50 presos políticos liberados en Venezuela por el régimen de Delcy Rodríguez, según Foro Penal?

¿Quiénes son los 50 presos políticos liberados en Venezuela por el régimen de Delcy Rodríguez, según Foro Penal?

"Los presos políticos están siendo usados como monedas de cambio", denuncia Luis Villasana, coordinador de Vente Venezuela

"Los presos políticos están siendo usados como monedas de cambio", denuncia Luis Villasana, coordinador de Vente Venezuela

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García

APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Congreso duplicó su gasto anual: de 600 millones de soles paso a cerca de 1.500 millones en solo 4 años

Congreso duplicó su gasto anual: de 600 millones de soles paso a cerca de 1.500 millones en solo 4 años

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Gobierno contrató a empresa que no fabrica avión Antonov An-74

Gobierno contrató a empresa que no fabrica avión Antonov An-74

Renovación Popular acusa a Puno de estar alineado al socialismo durante presentación de candidatos

Renovación Popular acusa a Puno de estar alineado al socialismo durante presentación de candidatos

