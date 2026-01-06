HOYSuscripcion LR Focus

Política

Tomás Gálvez desmerece sentencias que logró el fiscal Domingo Pérez: "Son casos que tenían pruebas desde hace mucho tiempo"

Agregó que el Equipo Especial Lava Jato funcionaba "prácticamente con autonomía" y, por ello, ahora se aplicarán mayores controles. 

Tomás Gálvez desmerece sentencias que logró el fiscal Domingo Pérez. Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR
Tomás Gálvez desmerece sentencias que logró el fiscal Domingo Pérez. Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR

El fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez, aseguró que las sentencias que logró el fiscal José Domingo Pérez, se deben a que eran casos en los que habían "pruebas de sobra" y no había otra alternativa que ganar el proceso.

Durante una conferencia de prensa, se consultó a Gálvez Villegas si asumiría la responsabilidad de eventuales "fracasos" de la Fiscalía tras la desactivación de los equipos fiscales. Para ejemplificar algunos logros, se mencionó los casos ganados por el fiscal Germán Juárez Atoche y Domingo Pérez.

En respuesta, la máxima autoridad del Ministerio Público, resaltó los resultados del primero y minimizó los obtenidos por Domingo Pérez.

"Son casos que tenían pruebas desde hace mucho tiempo y debían resolverse en el 2020 o 2021. Habían pruebas de sobra y se ha hecho larga y se ha logrado ganar porque no había otra alternativa", mencionó.

En ese sentido, recordó que en caso no se culmine un caso en un plazo de 10 o 20 años, este prescribe.

Complemento, indicando que el Equipo Especial Lava Jato funcionaba "prácticamente con autonomía" y, por ello, ahora se aplicarán mayores controles.

A su vez, añadió que tanto Domingo Pérez como Rafael Vela no lo han investigado. "Ellos (los fiscales Lava Jato) nunca me han investigado a mi porque yo era fiscal supremo y ellos provinciales. Yo no tengo ninguna investigación en el equipo Cuellos Blancos. Mi caso se archivó en el 2021 porque se determinó que no había ningún elemento de convicción para sostener las acusaciones", dijo.

Añadió que en el 2021 se archivó la investigación en su contra por presuntamente estar vinculado al caso Cuellos Blancos.

Domingo Pérez: "El desenlace estaba anunciado"

Horas antes del anuncio de la desactivación, Domingo Pérez, en un artículo publicado en Pasión por el Derecho, indicó que "el desenlace estaba anunciado".

"Tomás Gálvez, el actual hombre fuerte interino de la Fiscalía de la Nación fanatizado por la infame narrativa, proscribe a los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, declarándolos hijos pródigos del status quo: Los enemigos internos del país", escribió.

"En buena cuenta, hoy por hoy, la más alta autoridad de los fiscales en el Perú, el hombre fuerte del Ministerio Público ostenta su poder y cual emperador alardea de cómo el Equipo Especial del caso Lava Jato depende de su voluntad, arrogándose la prerrogativa de decidir si merece caer o sobrevivir; envolviendo el pregón con expresiones de hostilidad y revancha contra los fiscales del caso Lava Jato", agregó.

