HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Domingo Pérez fuera de Lava Jato y Fuerza Popular investigada | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Más de 2 millones de empresas operan afectadas por la criminalidad organizada

El ministerio de Economía estima que el Perú pierde alrededor de S/ 19 mil millones al año por causa de la inseguridad. En tanto, de acuerdo al Sidpol, a diario se presentan unas 75 denuncias por extorsión. 

Operativo contra la extorsión.
Operativo contra la extorsión.

El 28 de diciembre pasado, M.R.E.M, empresaria del emporio comercial de Gamarra, dedicada a la venta exclusiva de jeans, denunció que delincuentes le amenazaban de muerte y le exigían S/ 5.000 mediante mensajes extorsivos por intermedio del WhatsApp. Atormentada por las intimidaciones, el miércoles accedió a realizar el depósito.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Como prueba transfirió una suma menor a la cuenta BCP 2301063390529 y puso en conocimiento a la División de Investigación de Extorsiones. Fue la ruta que permitió capturar a Jorge Mauricio Ravelo Larreo (24) en el sector de Pachacutec, en Ventanilla.

TE RECOMENDAMOS

EN EL REINO DE LA IMPUNIDAD Y VENEZUELA EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los empresarios y comerciantes no mienten. Las cifras hablan por sí solas: el impacto tributario y fiscal que genera la extorsión en Perú se siente, es cruda la realidad del país en materia extorsiva. El Gobierno, pese a las medidas decretadas, ha hecho poco o nada por cambiar la realidad y sacar del camino a los grupos criminales dedicados a esta actividad.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, 2 millones de empresas operan afectadas por la criminalidad organizada. Además, según el Sistema de Denuncias Policiales PNP, cada día en el Perú se presentan 75 denuncias por extorsión.

PUEDES VER: Nuevo jefe Policial la Libertad: "Vamos a aumentar la inteligencia y la operatividad en las calles"

lr.pe

Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, considera que el país necesita cambiar de enfoque y entender la inseguridad como una barrera para el desarrollo.

“El Ministerio de Economía estima que el Perú pierde alrededor de S/19 mil millones al año por causa de la inseguridad. El objetivo debería ser reducir esa pérdida de manera progresiva”, señala.

Para ello, propone proteger a los sectores más vulnerables -emprendedores, pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas informales, y proyectos de infraestructura o extractivos-. Todo con el fin de garantizar empleo, mantener la cadena de pagos y sostener el movimiento económico.

“Es un cambio de mirada. No se trata solo de más patrulleros o cámaras, sino de una estrategia que vincule la seguridad con el desarrollo económico y social”, explica.

A un comerciante o a un empresario que lo extorsionan, de una u otra forma, esa salida de efectivo lo termina impactando en la contabilidad, debido a las altas sumas de dinero pagadas durante el periodo de diversas formas. Estas erogaciones en las que incurren terminan disminuyendo u erosionando la base gravable del impuesto a pagar de las empresas.

PUEDES VER: En el 2025 se desbarató 83 redes criminales y se condenó a 812 mineros ilegales y traficantes

lr.pe

Las estructuras delincuenciales cada vez más se hacen más fuertes, tienen más poder de armamento, son más sólidas y se hacen más difíciles de combatir. Se estima que, en Perú, entre un 70 % y 80 % de los empresarios y comerciantes, así no lo denuncien, han pagado o pagan una extorsión.

Para muchos de ellos se hace inviable sostener a varios grupos que los extorsionan y que operan en un mismo entorno, al punto de que optan por cerrar sus negocios y buscar otra fuente de subsistencia a tener que financiar ilegales, ya que ni el Estado los puede combatir.

Ayer, por la tarde, los agentes de la Divinext desarticularon la banda criminal Los Amigos del Sur (trujillanos) y detuvieron a tres de sus integrantes que se dedicaban a la extorsión de personas naturales, jurídicas y del Estado, en Lima Metropolitana.

Se trata de Fabrizio Barrueta Parco (19), alias Orejas, Oscar Carbajal Malco (18) y José Arturo Antony Gyzmán Fung (25), todos peruanos. Se les encontró municiones, dos celulares, cuatro tarjetas bancarias, vauchers bancarios y otros documentos.

larepublica.pe

El coronel Holger Obando Cristobal dijo que esta banda criminal tendría participación en varios atentados a empresas de transporte público, entre ellos la producida el 6 de enero en Villa El Salvador contra la empresa de trasporte La 41.

Notas relacionadas
Atacan a balazos bus de la empresa Huáscar en Lurín en plena ruta: chofer resultó herido

Atacan a balazos bus de la empresa Huáscar en Lurín en plena ruta: chofer resultó herido

LEER MÁS
Detonan explosivo en mercado de Trujillo: extorsionadores exigen S/200.000 a comerciantes para trabajar

Detonan explosivo en mercado de Trujillo: extorsionadores exigen S/200.000 a comerciantes para trabajar

LEER MÁS
Extorsión: “S/10.000 para no asesinar a tus clientes”, advierten al dueño de un restaurante

Extorsión: “S/10.000 para no asesinar a tus clientes”, advierten al dueño de un restaurante

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

LEER MÁS
Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes "ilícitos" de Joaquín Ramírez

Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes "ilícitos" de Joaquín Ramírez

LEER MÁS
JEE declara inadmisible lista de candidatos del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

JEE declara inadmisible lista de candidatos del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

LEER MÁS
32 planchas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

32 planchas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

LEER MÁS
Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

LEER MÁS
Mario Vizcarra: JEE declara improcedente plancha presidencial de Perú Primero y queda fuera de las Elecciones 2026

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente plancha presidencial de Perú Primero y queda fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025