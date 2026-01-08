Más de 2 millones de empresas operan afectadas por la criminalidad organizada

El 28 de diciembre pasado, M.R.E.M, empresaria del emporio comercial de Gamarra, dedicada a la venta exclusiva de jeans, denunció que delincuentes le amenazaban de muerte y le exigían S/ 5.000 mediante mensajes extorsivos por intermedio del WhatsApp. Atormentada por las intimidaciones, el miércoles accedió a realizar el depósito.

Como prueba transfirió una suma menor a la cuenta BCP 2301063390529 y puso en conocimiento a la División de Investigación de Extorsiones. Fue la ruta que permitió capturar a Jorge Mauricio Ravelo Larreo (24) en el sector de Pachacutec, en Ventanilla.

Los empresarios y comerciantes no mienten. Las cifras hablan por sí solas: el impacto tributario y fiscal que genera la extorsión en Perú se siente, es cruda la realidad del país en materia extorsiva. El Gobierno, pese a las medidas decretadas, ha hecho poco o nada por cambiar la realidad y sacar del camino a los grupos criminales dedicados a esta actividad.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, 2 millones de empresas operan afectadas por la criminalidad organizada. Además, según el Sistema de Denuncias Policiales PNP, cada día en el Perú se presentan 75 denuncias por extorsión.

Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, considera que el país necesita cambiar de enfoque y entender la inseguridad como una barrera para el desarrollo.

“El Ministerio de Economía estima que el Perú pierde alrededor de S/19 mil millones al año por causa de la inseguridad. El objetivo debería ser reducir esa pérdida de manera progresiva”, señala.

Para ello, propone proteger a los sectores más vulnerables -emprendedores, pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas informales, y proyectos de infraestructura o extractivos-. Todo con el fin de garantizar empleo, mantener la cadena de pagos y sostener el movimiento económico.

“Es un cambio de mirada. No se trata solo de más patrulleros o cámaras, sino de una estrategia que vincule la seguridad con el desarrollo económico y social”, explica.

A un comerciante o a un empresario que lo extorsionan, de una u otra forma, esa salida de efectivo lo termina impactando en la contabilidad, debido a las altas sumas de dinero pagadas durante el periodo de diversas formas. Estas erogaciones en las que incurren terminan disminuyendo u erosionando la base gravable del impuesto a pagar de las empresas.

Las estructuras delincuenciales cada vez más se hacen más fuertes, tienen más poder de armamento, son más sólidas y se hacen más difíciles de combatir. Se estima que, en Perú, entre un 70 % y 80 % de los empresarios y comerciantes, así no lo denuncien, han pagado o pagan una extorsión.

Para muchos de ellos se hace inviable sostener a varios grupos que los extorsionan y que operan en un mismo entorno, al punto de que optan por cerrar sus negocios y buscar otra fuente de subsistencia a tener que financiar ilegales, ya que ni el Estado los puede combatir.

Ayer, por la tarde, los agentes de la Divinext desarticularon la banda criminal Los Amigos del Sur (trujillanos) y detuvieron a tres de sus integrantes que se dedicaban a la extorsión de personas naturales, jurídicas y del Estado, en Lima Metropolitana.

Se trata de Fabrizio Barrueta Parco (19), alias Orejas, Oscar Carbajal Malco (18) y José Arturo Antony Gyzmán Fung (25), todos peruanos. Se les encontró municiones, dos celulares, cuatro tarjetas bancarias, vauchers bancarios y otros documentos.

El coronel Holger Obando Cristobal dijo que esta banda criminal tendría participación en varios atentados a empresas de transporte público, entre ellos la producida el 6 de enero en Villa El Salvador contra la empresa de trasporte La 41.