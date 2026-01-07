Extorsión: “S/10.000 para no asesinar a tus clientes”, advierten al dueño de un restaurante

Los empresarios y comerciantes en Lima se han visto seriamente afectados por las constantes amenazas y extorsiones por parte de delincuentes que piden altas sumas de dinero o cupos para que se les permita trabajar.

En un llamado desesperado uno de los afectados hizo una denuncia a la policía, debido a las intimidaciones de desconocidos que estarían actuando, en muchos casos, en frente de las autoridades sin que estos tomen medidas al respecto.

Uno de los agraviados es W.A.J.F.R., administrador de la cadena de pollerías Pikitos, ubicada en San Juan de Lurigancho, a quien ‘Los Zetas de Lima Norte’ le exigían un cupo mensual de S/10.000, bajo amenazas de muerte.

“Usted nos escribe nomás y nosotros le vamos a dar protección. Espero su mensaje mañana a la 1 de la tarde. Si no me escribe tendríamos que hacer nuestro trabajo, que es matar a sus clientes o a su seguridad, a quien le caiga. Estamos hablando a maneras y estamos quedando en algo. No queremos atentar contra su negocio”, fue el último mensaje que recibió al número de su WhatsApp.

Por temor, el 6 de enero realizó un depósito de dinero como adelanto del cupo a una cuenta BCP a nombre de Víctor Hugo Mendoza Ayala (25), quien fue capturado en flagrancia delictiva.

Era las 12.20 cuando ‘Vitucho, como es conocido ese sujeto, fue arrestado. Al ser interrogado dijo que había prestado su cuenta a ‘Mari’. Tras una labor de inteligencia en distintos sectores de San Juan de Lurigancho la policía detuvo a Gioryana Cecilia Erazo Jesús (21), quien fue la que solicitó la cuenta incriminada.

Asimismo, fue detenido Kevin Edú Baez León, un joven de 19 años conocido como ‘Niño Veijo, a quien se le encontró en su poder el celular utilizado para enviar los mensajes con amenazas de muerte.

Ellos fueron trasladados a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise). Ninguno registra antecedentes.