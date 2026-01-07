HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Extorsión: “S/10.000 para no asesinar a tus clientes”, advierten al dueño de un restaurante

Policía captura a tres integrantes de la banda criminal ‘Los Zetas de Lima Norte’. Venían extorsionando al administrador de una cadena de pollerías en San Juan de Lurigancho.

Alias Mary, integrante de Los Zeta de Lima Norte.
Alias Mary, integrante de Los Zeta de Lima Norte.

Los empresarios y comerciantes en Lima se han visto seriamente afectados por las constantes amenazas y extorsiones por parte de delincuentes que piden altas sumas de dinero o cupos para que se les permita trabajar.

En un llamado desesperado uno de los afectados hizo una denuncia a la policía, debido a las intimidaciones de desconocidos que estarían actuando, en muchos casos, en frente de las autoridades sin que estos tomen medidas al respecto.

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

Uno de los agraviados es W.A.J.F.R., administrador de la cadena de pollerías Pikitos, ubicada en San Juan de Lurigancho, a quien ‘Los Zetas de Lima Norte’ le exigían un cupo mensual de S/10.000, bajo amenazas de muerte.

PUEDES VER: Perú cerca de alcanzar un cuarto de millón de delitos este 2025

lr.pe

“Usted nos escribe nomás y nosotros le vamos a dar protección. Espero su mensaje mañana a la 1 de la tarde. Si no me escribe tendríamos que hacer nuestro trabajo, que es matar a sus clientes o a su seguridad, a quien le caiga. Estamos hablando a maneras y estamos quedando en algo. No queremos atentar contra su negocio”, fue el último mensaje que recibió al número de su WhatsApp.

Por temor, el 6 de enero realizó un depósito de dinero como adelanto del cupo a una cuenta BCP a nombre de Víctor Hugo Mendoza Ayala (25), quien fue capturado en flagrancia delictiva.

Era las 12.20 cuando ‘Vitucho, como es conocido ese sujeto, fue arrestado. Al ser interrogado dijo que había prestado su cuenta a ‘Mari’. Tras una labor de inteligencia en distintos sectores de San Juan de Lurigancho la policía detuvo a Gioryana Cecilia Erazo Jesús (21), quien fue la que solicitó la cuenta incriminada.

Asimismo, fue detenido Kevin Edú Baez León, un joven de 19 años conocido como ‘Niño Veijo, a quien se le encontró en su poder el celular utilizado para enviar los mensajes con amenazas de muerte.

Ellos fueron trasladados a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise). Ninguno registra antecedentes.

