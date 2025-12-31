HOYSuscripcion LR Focus

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Política

Elecciones 2026: más de un millón de peruanos están habilitados para votar en el extranjero

Los ciudadanos peruanos en el extranjero elegirán a dos diputados y un senador. A pesar de que 3 millones 500 mil peruanos viven fuera del país, solo una parte podrá sufragar.

Más de un millón de peruanos votarán fuera del país | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.
Más de un millón de peruanos votarán fuera del país | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

En las Elecciones Generales de 2026, una parte significativa del electorado emitirá su voto fuera del país. Según registros de las autoridades electorales, aproximadamente 1 millón 200 mil peruanos residentes en el exterior estarán habilitados para participar en estos comicios, lo que representa cerca del 5% del padrón electoral.

Como es sabido, los peruanos en el extranjero también contarán con representación parlamentaria. Quienes residan fuera del territorio nacional votarán por dos representantes a la Cámara de Diputados y uno a la Cámara de Senadores.

Cabe señalar que el número de peruanos que viven en el exterior supera ampliamente al de quienes están habilitados para votar. Aunque 1 millón 200 mil podrán sufragar, los registros indican que más de 3 millones 500 mil compatriotas radican fuera del país.

Las Elecciones Generales se celebrarán el 12 de abril. Para participar, los peruanos en el exterior deberán acudir a la sede diplomática correspondiente en el país donde residen. Los detalles operativos de cada consulado o embajada suelen difundirse a través de sus páginas web semanas antes de la votación.

Elecciones 2026: mujeres y jóvenes se posicionan como los grupos sociales con mayor número de votantes

Mientras los peruanos en el exterior se posicionan como un grupo importante dentro del electorado, dos sectores sobresalen por su peso relativo: las mujeres, que son más numerosas que los hombres, y los jóvenes, que superan en cantidad a los demás grupos de edad.

Las mujeres concentran una ligera mayoría dentro del padrón electoral, al representar el 50.43% del total, con 13 millones 795,688 ciudadanas habilitadas para sufragar. Esta cifra las ubica como el grupo más numeroso entre quienes participarán en los comicios.

Por su parte, los jóvenes de entre 18 y 29 años también tienen un peso significativo, con 6.87 millones de inscritos. De ellos, 2.5 millones emitirán su voto por primera vez, lo que equivale al 25.16% del padrón total, mientras que los electores primerizos representan el 9.15% del conjunto del electorado.

