Política

Mirtha Vásquez evalúa postular al Congreso con Ahora Nación: "Si se consolida entraremos a dar pelea"

La ex presidenta del consejo de ministros de Pedro Castillo señaló que tienen conversaciones avanzadas con el partido de López Chau y asegura que los políticos deben tener responsabilidad frente al país.

Mirtha Vásquez en conversaciones con Ahora Nación para postular al Congreso. Foto: Marco Cotrina
Mirtha Vásquez en conversaciones con Ahora Nación para postular al Congreso. Foto: Marco Cotrina

Mirtha Vásquez, ex presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo y ex presidenta del Congreso de la República, no descartó una eventual candidatura al Parlamento en las próximas elecciones generales del 2026. Vásquez aseguró que se encuentra en medio de conversaciones políticas que viene sosteniendo con el partido Ahora Nación de Alfonso López para que pueda ir como invitada.

"Un grupo de compañeras que venimos de izquierda democrática. Indira Huilca, Ruth Luque, nos acompañas compañeras como Rocío Silva, estamos debatiendo cuál va a ser nuestro rol. Han habido algunos acercamientos en partidos políticos, estamos en conversaciones bastante avanzadas con Ahora Nación, que han tenido la deferencia de no solo invitarnos a dialogar sino que de ser abiertos para escuchar nuestras posturas", sostuvo.

La ex jefa del Gabinete señaló que el proceso de definición se encuentra en una etapa clave y que, junto a otras ex congresistas y dirigentes, vienen evaluando si asumir un rol electoral directo o cumplir otras funciones dentro del escenario político actual.

"El límite es ahorita por eso tenemos que definir. En este contexto creemos que podríamos jugar un sol, no son decisiones fáciles. Uno personalmente piensa que tal vez diría que no después de lo que he sufrido en estos cargos. Pero hay una responsabilidad política frente al país, cuando uno entra en política tiene que pensar en qué le ofrece al país. Yo creo que en esta semana habrán noticias. Si se consolida entraremos a dar pelea directamente en estas elecciones que vienen y sino igual tenemos que cumplir roles", agregó.

Mirtha Vásquez sobre su ausencia en placa del Congreso: “Me sentí honrada”

En el marco de las celebraciones por los 203 años del Congreso de la República, el presidente del Parlamento, José Jerí, acompañado por los integrantes de la Mesa Directiva y otros legisladores, encabezó la develación de una placa con los nombres de quienes han presidido los Congresos unicamerales desde 1992 hasta la fecha.

No obstante, el acto generó sorpresa al constatarse la ausencia del nombre de la excongresista Mirtha Vásquez, pese a que sí figuraban Manuel Merino y Lady Camones.

Tras el hecho, Mirtha Vásquez reaccionó a través de su cuenta en X, donde reposteó el video de la ceremonia. "Nada fija tan intensamente un recuerdo como el deseo de olvidarlo. Gracias, me sentí honrada", escribió.

