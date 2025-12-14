Plazo vence HOY, 14 de diciembre: elige tus 3 locales de votación para las Elecciones Generales 2026

La ONPE habilitó una plataforma digital en la que los ciudadanos pueden seleccionar sus opciones de locales de votación tras ingresar su DNI y validar su identidad. | Foto: ONPE

La ONPE habilitó una plataforma digital en la que los ciudadanos pueden seleccionar sus opciones de locales de votación tras ingresar su DNI y validar su identidad. | Foto: ONPE

Hoy, 14 de diciembre de 2025, es el último día para que los ciudadanos puedan elegir hasta tres opciones de locales de votación en el contexto de las Elecciones Generales 2026, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este trámite se realiza de forma virtual a través de la plataforma oficial de la entidad.

¿Cómo elegir local de votación en la plataforma de la ONPE?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos puedan seleccionar hasta tres opciones de locales de votación. Para realizar el proceso, tendrán que ingresar a este enlace mediante un dispositivo móvil, computadora o laptop, colocar su número de DNI y seguir los pasos indicados en el sistema.

Si optan por el dispositivo móvil, tendrán que validar su identidad con reconocimiento facial o al responder preguntas personales y tomar una fotografía de su DNI. Si optan por una computadora o laptop, solo tendrán que contestar las preguntas personales.

Luego de la validación de identidad, deben colocar su número de celular y un correo electrónico al que se les enviará un enlace para continuar con el proceso. Al ingresar, podrán observar las distintas opciones disponibles de locales de votación, acorde al distrito registrado en su DNI hasta el cierre del padrón electoral, el 14 de octubre de 2025.

Tras elegir los tres posibles locales de votación, recibirán un correo con los datos seleccionados; y a partir del 13 de enero de 2026, recibirán la confirmación oficial del local por el mismo medio.

¿Qué ocurrirá si no se elige un local de votación?

La ONPE mencionó que quienes no escojan sus locales de votación hasta hoy, 14 de diciembre, serán asignados automáticamente a lugares con aforo disponible. De igual manera, precisó que la información recopilada en su plataforma es relevante para organizar “de manera más eficiente la composición de las mesas de sufragio, permitiendo que los electores puedan votar cerca de su domicilio el 12 de abril de 2026”.