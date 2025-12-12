Comisión Permanente cita a Delia Espinoza este 17 de diciembre para evaluar su segunda inhabilitación

Delia Espinoza fue citada para este miércoles al Congreso por la Comisión Permanente. Foto: composición LR

Delia Espinoza fue citada para este miércoles al Congreso por la Comisión Permanente. Foto: composición LR

El Congreso, a través de la Comisión Permanente, ha citado a Delia Espinoza para este 17 de diciembre con el fin de evaluar un segundo dictamen que recomienda otra inhabilitación por diez años. La convocatoria busca escuchar el descargo de la exfiscal antes de que la denuncia avance hacia el Pleno. Esta revisión ocurre apenas días después de la primera sanción aprobada por el Legislativo.

El nuevo expediente atribuye a Espinoza la presunta vulneración de la inviolabilidad parlamentaria. La exfiscal presentó una denuncia penal contra once legisladores por aprobar una ley que les permitiría acumular beneficios pensionarios. Ese trámite fue interpretado por el Parlamento como una afectación al fuero legislativo y como una extralimitación de funciones.

La sesión de la Comisión Permanente ha sido programada para definir si el informe final se remite al Pleno. La defensa de Espinoza podrá intervenir de manera presencial o virtual. El equipo legal sostiene que el proceso tiene vicios constitucionales y que se estaría incurriendo en una persecución política debido a decisiones adoptadas durante su gestión en el Ministerio Público.