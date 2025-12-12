HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Comisión Permanente cita a Delia Espinoza este 17 de diciembre para evaluar su segunda inhabilitación

La Comisión Permanente revisará un nuevo informe que propone una segunda inhabilitación contra Delia Espinoza, pese a que ya fue sancionada por el Congreso. La sesión incluirá su descargo

Delia Espinoza fue citada para este miércoles al Congreso por la Comisión Permanente. Foto: composición LR
Delia Espinoza fue citada para este miércoles al Congreso por la Comisión Permanente. Foto: composición LR

El Congreso, a través de la Comisión Permanente, ha citado a Delia Espinoza para este 17 de diciembre con el fin de evaluar un segundo dictamen que recomienda otra inhabilitación por diez años. La convocatoria busca escuchar el descargo de la exfiscal antes de que la denuncia avance hacia el Pleno. Esta revisión ocurre apenas días después de la primera sanción aprobada por el Legislativo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El nuevo expediente atribuye a Espinoza la presunta vulneración de la inviolabilidad parlamentaria. La exfiscal presentó una denuncia penal contra once legisladores por aprobar una ley que les permitiría acumular beneficios pensionarios. Ese trámite fue interpretado por el Parlamento como una afectación al fuero legislativo y como una extralimitación de funciones.

TE RECOMENDAMOS

CHAU LAVA JATO Y CUELLOS BLANCOS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La sesión de la Comisión Permanente ha sido programada para definir si el informe final se remite al Pleno. La defensa de Espinoza podrá intervenir de manera presencial o virtual. El equipo legal sostiene que el proceso tiene vicios constitucionales y que se estaría incurriendo en una persecución política debido a decisiones adoptadas durante su gestión en el Ministerio Público.

PUEDES VER: Delia Espinoza: 25 de 71 congresistas que votaron a favor de su inhabilitación son investigados

lr.pe
Notas relacionadas
Grupo Iberoamericano al Congreso por inhabilitación de Delia Espinoza: "Expresamos rechazo ante cualquier acto de corrupción"

Grupo Iberoamericano al Congreso por inhabilitación de Delia Espinoza: "Expresamos rechazo ante cualquier acto de corrupción"

LEER MÁS
TC le da la razón a la JNJ y suspende medida cautelar que dispone el regreso de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

TC le da la razón a la JNJ y suspende medida cautelar que dispone el regreso de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Delia Espinoza: 25 de 71 congresistas que votaron a favor de su inhabilitación son investigados

Delia Espinoza: 25 de 71 congresistas que votaron a favor de su inhabilitación son investigados

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Manuel Augusto Blacker, excanciller del Gobierno de Alberto Fujimori, fue capturado en Brasil tras 7 años prófugo

Manuel Augusto Blacker, excanciller del Gobierno de Alberto Fujimori, fue capturado en Brasil tras 7 años prófugo

LEER MÁS
Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

LEER MÁS
Fiscalía archiva de forma definitiva investigación contra Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti

Fiscalía archiva de forma definitiva investigación contra Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti

LEER MÁS
Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

LEER MÁS
Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025