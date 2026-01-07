Rafael López Aliaga: apelan ante el JNE tacha contra la fórmula presidencial de Renovación Popular
Luego de que el JEE declarara infundada la tacha, el ciudadano que la presentó acudió al JNE para solicitar la nulidad de la inscripción de la lista presidencial de Renovación Popular, al advertir presuntas irregularidades en su democracia interna rumbo a las elecciones 2026.
- Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip
- Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial
Un recurso de apelación presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) busca revertir la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) que rechazó la tacha contra la fórmula presidencial encabezada por Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, y dejar sin efecto su inscripción para las elecciones 2026.
La apelación fue interpuesta por el ciudadano Estevens Adriano Sánchez Puertas, quien solicita anular la Resolución N.° 00047-2026-JEE-LIC1/JNE, emitida por el JEE de Lima Centro 1, que declaró infundada la tacha contra la lista presidencial del partido.
Apelación presentada por Estevebs Sánchez ante tacha infundada contra la lista presidencial de Renovación Popular. Foto: difusión
El escrito sostiene que la organización política incumplió sus propias normas estatutarias durante el proceso de elección interna, lo que configuraría una vulneración a la democracia interna prevista en la Ley de Organizaciones Políticas.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio los criterios aplicados por el sistema electoral para la fiscalización de candidaturas, en un contexto en el que otras listas han quedado fuera de carrera por observaciones de menor entidad.
Cuestionan proceso interno de Renovación Popular
La apelación sostiene que Renovación Popular eligió a su fórmula presidencial bajo una modalidad que no se encuentra prevista en su estatuto, pese a que la normativa exige que los procesos internos se ajusten estrictamente a las reglas partidarias.
El recurrente precisa que no impugna los resultados de las elecciones internas, sino el procedimiento previo que permitió la inscripción de la candidatura. A su juicio, el JEE evitó analizar el cumplimiento del estatuto y redujo el debate a un aspecto formal.
El recurso también descarta que exista un problema de desactualización normativa. Señala que el estatuto del partido fue modificado en junio de 2025, cuando ya se encontraba vigente el marco legal posterior a la eliminación de las PASO.
Apelación apunta al rol del JEE y de la ONPE
Otro eje del recurso cuestiona la intervención de la ONPE. Según la apelación, el organismo técnico validó una modalidad de elección distinta a la comunicada por el órgano electoral partidario, lo que habría vulnerado la autonomía interna de Renovación Popular.
El escrito también advierte un presunto trato desigual dentro del sistema electoral. Mientras diversas candidaturas fueron excluidas por errores administrativos, la lista presidencial encabezada por Rafael López Aliaga continuó en carrera pese a observaciones de fondo vinculadas a la democracia interna.
Con estos argumentos, el recurrente solicita al JNE declarar fundada la apelación, revocar la resolución del JEE y admitir la tacha presentada. La decisión final podría incidir directamente en la continuidad de la candidatura presidencial de Renovación Popular de cara a las elecciones 2026.