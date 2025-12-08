HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Streamers

Cristorata comparte en su transmisión la emotiva carta que le envió Martín Vizcarra por su cumpleaños: "Qué lindo"

El influencer peruano sorprendió a sus seguidores al leer en vivo la carta que le envió el expresidente Vizcarra, demostrando el cariño que lo une a él desde prisión.

El streamer leyó emocionado la carta que le envió el expresidente. Foto: Composición LR
El streamer leyó emocionado la carta que le envió el expresidente. Foto: Composición LR

En su más reciente transmisión en vivo, Cristorata celebró su cumpleaños número 22 rodeado de regalos, saludos de sus seguidores y algunas sorpresas preparadas por sus amigos más cercanos. Durante su en vivo en la plataforma Kick, el streamer compartió con su comunidad momentos divertidos y emotivos, mostrando el ambiente festivo que lo acompañó por su día.

Entre los regalos y mensajes recibidos, Cristorata decidió mostrar una carta muy especial que contenía un mensaje enviado por Martín Vizcarra, con quien ha formado una amistad tras varias colaboraciones previas. El gesto sorprendió a sus seguidores y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la transmisión.

PUEDES VER Jhovan Tomasevich arremete contra Cristorata por generar caos en grifo durante stream: "Lo que hiciste no estuvo bien"

lr.pe

Martín Vizcarra envía una carta a Cristorata por su cumpleaños

La carta enviada por el expresidente al influencer lo sorprendió por la cercanía y el cariño que le tiene. Desde prisión, Vizcarra se tomó el tiempo de dedicar palabras afectuosas y recordar su amistad, generando un momento emotivo durante la transmisión del streamer en la plataforma Kick.

"Estimado amigo, Cristorata. Te envío un fuerte abrazo por tu cumpleaños. Espero que la pases de rompe y raja con tus amigos y tu novia. Me hubiera gustado poder abrazarte personalmente, pero sabes dónde estoy. Te cuento que te estoy escribiendo a las 4 de la mañana. (…) Te estimo y quiero, Martín", escribió.

Cristorata, visiblemente emocionado, agradeció el gesto en vivo, recordando los momentos en los que colaboró con el expresidente y resaltando la amistad que los une más allá de sus actividades en streaming.

"Qué lindo. Quiero agradecerte por la carta. Sé que debe ser muy difícil, pero cuentas con un amigo aquí y que pronto te irá a visitar si Dios lo permite. Más allá de los streaming que hemos hecho y del contenido, tienes un amigo aquí", agregó el streamer.

Notas relacionadas
Jhovan Tomasevich arremete contra Cristorata por generar caos en grifo durante stream: "Lo que hiciste no estuvo bien"

Jhovan Tomasevich arremete contra Cristorata por generar caos en grifo durante stream: "Lo que hiciste no estuvo bien"

LEER MÁS
Diealis y Cristorata reaccionan a citación de la Fiscalía tras denuncia por presunto delito contra la tranquilidad pública: "No puedo, tengo pichanga"

Diealis y Cristorata reaccionan a citación de la Fiscalía tras denuncia por presunto delito contra la tranquilidad pública: "No puedo, tengo pichanga"

LEER MÁS
Christian Cueva confirma incursión en el streaming y Cristorata sería su primer invitado: “El Kick del 10 del pueblo”

Christian Cueva confirma incursión en el streaming y Cristorata sería su primer invitado: “El Kick del 10 del pueblo”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán sorprende en vivo a 'Cuto' Guadalupe al regalarle un Rolex valorado en más de US$20.000

Jefferson Farfán sorprende en vivo a 'Cuto' Guadalupe al regalarle un Rolex valorado en más de US$20.000

LEER MÁS
Mario Irivarren conmueve al obsequiar un iPhone a joven narrador de la Copa Libertadores: “Te lo mereces”

Mario Irivarren conmueve al obsequiar un iPhone a joven narrador de la Copa Libertadores: “Te lo mereces”

LEER MÁS
Streamer La Cobra queda en shock al descubrir que 'Pol Deportes' lo sigue en X y no a Messi ni Cristiano: 'Estoy emocionado'

Streamer La Cobra queda en shock al descubrir que 'Pol Deportes' lo sigue en X y no a Messi ni Cristiano: 'Estoy emocionado'

LEER MÁS
Ducelia Echevarría abandona set de podcast tras discusión con Zumba: "No voy a permitir esta falta de respeto"

Ducelia Echevarría abandona set de podcast tras discusión con Zumba: "No voy a permitir esta falta de respeto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Streamers

Jefferson Farfán sorprende en vivo a 'Cuto' Guadalupe al regalarle un Rolex valorado en más de US$20.000

Mario Irivarren conmueve al obsequiar un iPhone a joven narrador de la Copa Libertadores: “Te lo mereces”

Streamer La Cobra queda en shock al descubrir que 'Pol Deportes' lo sigue en X y no a Messi ni Cristiano: 'Estoy emocionado'

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025