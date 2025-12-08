Cristorata comparte en su transmisión la emotiva carta que le envió Martín Vizcarra por su cumpleaños: "Qué lindo"
El influencer peruano sorprendió a sus seguidores al leer en vivo la carta que le envió el expresidente Vizcarra, demostrando el cariño que lo une a él desde prisión.
En su más reciente transmisión en vivo, Cristorata celebró su cumpleaños número 22 rodeado de regalos, saludos de sus seguidores y algunas sorpresas preparadas por sus amigos más cercanos. Durante su en vivo en la plataforma Kick, el streamer compartió con su comunidad momentos divertidos y emotivos, mostrando el ambiente festivo que lo acompañó por su día.
Entre los regalos y mensajes recibidos, Cristorata decidió mostrar una carta muy especial que contenía un mensaje enviado por Martín Vizcarra, con quien ha formado una amistad tras varias colaboraciones previas. El gesto sorprendió a sus seguidores y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la transmisión.
Martín Vizcarra envía una carta a Cristorata por su cumpleaños
La carta enviada por el expresidente al influencer lo sorprendió por la cercanía y el cariño que le tiene. Desde prisión, Vizcarra se tomó el tiempo de dedicar palabras afectuosas y recordar su amistad, generando un momento emotivo durante la transmisión del streamer en la plataforma Kick.
"Estimado amigo, Cristorata. Te envío un fuerte abrazo por tu cumpleaños. Espero que la pases de rompe y raja con tus amigos y tu novia. Me hubiera gustado poder abrazarte personalmente, pero sabes dónde estoy. Te cuento que te estoy escribiendo a las 4 de la mañana. (…) Te estimo y quiero, Martín", escribió.
Cristorata, visiblemente emocionado, agradeció el gesto en vivo, recordando los momentos en los que colaboró con el expresidente y resaltando la amistad que los une más allá de sus actividades en streaming.
"Qué lindo. Quiero agradecerte por la carta. Sé que debe ser muy difícil, pero cuentas con un amigo aquí y que pronto te irá a visitar si Dios lo permite. Más allá de los streaming que hemos hecho y del contenido, tienes un amigo aquí", agregó el streamer.