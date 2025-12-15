HOYSuscripcion LR Focus

Política

Mariano González renuncia a Salvemos al Perú tras video de candidato presidencial con vocal del JNE

El exministro del Interior formalizó su salida del partido y de la carrera al Senado rumbo a las elecciones 2026, al advertir incumplimientos internos y cuestionar el silencio frente a una reunión entre un aspirante presidencial y un integrante del organismo electoral.

Mariano González renunció a Salvemos al Perú y se retiró de la carrera al Senado. Foto: composición LR
Mariano González renunció a Salvemos al Perú y se retiró de la carrera al Senado. Foto: composición LR

Mariano González oficializó su renuncia irrevocable a Salvemos al Perú tras la difusión de un video en el que aparece un candidato presidencial del partido reunido con un vocal del JNE, situación que —según indicó— no fue aclarada ni investigada por la dirigencia. La decisión también incluye su retiro de la contienda al Senado con miras a las elecciones 2026.

La salida fue formalizada mediante una carta notarial dirigida al presidente de la organización política, Guillermo Suárez Flores. En el documento, el exministro del Interior sostiene que su permanencia en el partido se volvió insostenible debido a la forma en que se manejaron cuestionamientos que comprometían la transparencia del proceso electoral.

En su pronunciamiento, González afirma que puso en conocimiento de la dirigencia su preocupación por determinados hechos, sin que se adoptaran medidas concretas ni se ofrecieran explicaciones públicas oportunas. A su juicio, esta falta de respuesta afectó la credibilidad interna del partido y su relación con la ciudadanía.

Mariano González señala que "hechos de suma gravedad" llevaron a que presente su renuncia

En la carta notarial, Mariano González advierte el incumplimiento de compromisos políticos asumidos por la dirigencia de Salvemos al Perú, tanto en la conducción partidaria como en el manejo de situaciones que podían afectar la imagen de la organización ante la opinión pública.

El exministro señala la existencia de “hechos de suma gravedad” que, en su opinión, debieron ser evaluados con mayor rigor por su impacto en la confianza ciudadana y en la legitimidad del proceso electoral. Añade que el silencio frente a estos cuestionamientos terminó por debilitar los principios que motivaron su incorporación al partido.

González también remarca que la ausencia de respuestas claras y verificables lo llevó a concluir que no existían garantías políticas ni éticas para continuar como militante ni como candidato en un proceso supervisado por el JNE.

Candidato de Salvemos al Perú fue captado en reunión con vocero del JNE

El detonante de la renuncia fue la difusión de un video en el que se observa a un candidato presidencial de Salvemos al Perú en una reunión con un vocal del JNE, encuentro que generó dudas sobre la necesaria imparcialidad del organismo electoral.

Según explicó Mariano González, pese a la gravedad del material difundido, la dirigencia del partido no impulsó una investigación interna ni exigió aclaraciones públicas que permitieran despejar cualquier sospecha de interferencia indebida en el camino hacia las elecciones 2026.

Para el exministro, la falta de una respuesta institucional frente a este episodio terminó por quebrar la confianza política y ética que justificaba su militancia, motivo por el cual optó por dar un paso al costado y deslindar de responsabilidades futuras vinculadas a Salvemos al Perú.

