El secretario general de APP, Luis Valdéz, declaró este lunes 8 de diciembre que la eventual candidatura al Senado de Juan José Santiváñez continúa bajo evaluación, y que su incorporación aún no está oficializada. Valdéz explicó que el quinto lugar de la lista senatorial está reservado para un “invitado” y que Santiváñez “tiene grandes opciones”.

"El número cinco para el Senado nacional está reservado para un invitado. (¿Y el señor Santiváñez?) Está dentro del proceso, dentro de la evaluación. Yo creo que tiene grandes opciones. Finalmente se trata de ganarse la confianza de la población y también del partido", declaró el secretario general de APP para RPP.

El exministro del Interior y de Justicia había anunciado en octubre su intención de competir por un escaño en el Senado con APP. Consultado sobre este anuncio, Valdez indicó que la postulación no puede darse por confirmada porque el comité político aún revisa perfiles y circunstancias antes de cerrar la lista definitiva. En ese sentido, recordó que el partido todavía cuenta con plazos para formalizar sus candidaturas ante los organismos electorales y que cualquier invitado debe pasar por una evaluación interna previa.

"(¿Es seguro que él es el invitado?) Todavía el espacio está en blanco, tiene la gran posibilidad de ser invitado. (¿No es un hecho entonces?) En política hasta que las planchas y las listas no estén inscritas y reconocidas por el sistema electoral... (¿Entonces, quien podría ser el invitado?) Todavía hay días, tiempo y plazos. Él tiene la primera opción y finalmente serán las coyunturas, las circunstancias, los hechos que determinen finalmente su inscripción o no", sostuvo Luis Valdez en RPP.

Juan Santiváñez tiene impedimento de salida del país

Sobre la situación legal de Santiváñez, quien afronta una investigación fiscal y tiene impedimento de salida del país por 18 meses, Valdez sostuvo que muchas de las indagaciones están “en condición preliminar o archivadas” y que por el momento no existe una determinación judicial que impida una eventual postulación. Recalcó además que APP suele considerar distintos factores antes de incluir a un invitado, entre ellos su trayectoria, coyuntura y eventuales efectos políticos.

"Lo que he leído y revisado es que sus investigaciones que tuvo cuando fue ministro estuvieron en fase preliminar, muchas de ellas ya se han archivado. El informe que ha rendido el partido es que hoy por lo menos no tiene mayor responsabilidad, más allá de algunos reportajes y denuncias, pero finalmente eso sigue su proceso", refirió.