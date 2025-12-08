José Jerí promulga ley fujimorista que habilita carretera en zona cocalera pese a alertas por narcotráfico

José Jerí promulgó la ley presentada por siete congresistas del Fujimorismo que declara de interés nacional la construcción de una carretera en una zona con presencia de cultivos de coca y operaciones vinculadas al narcotráfico. La norma fue firmada sin mayores observaciones públicas, pese a diversas advertencias sobre los riesgos que implica abrir una nueva vía en un corredor dominado por actividades ilícitas.

La aprobación generó preocupación en organizaciones especializadas en conservación y seguridad, que señalan que una carretera en esa zona facilitaría el tránsito hacia áreas donde operan redes criminales. Según especialistas, la ausencia de presencia estatal efectiva y los antecedentes de vías similares elevan la posibilidad de que este proyecto sea utilizado para expandir economías ilegales.

El debate también involucra al Congreso, donde la bancada fujimorista impulsó la norma bajo el argumento de mejorar la conectividad regional. Sin embargo, diversas voces cuestionan que el proyecto se haya aprobado sin estudios técnicos completos ni una evaluación del impacto en territorios indígenas y áreas de alto valor ecológico. La falta de transparencia en el proceso legislativo aumenta las dudas sobre los verdaderos intereses detrás de la iniciativa.

Distintas organizaciones ambientales advierten que la apertura de carreteras en la Amazonía suele estar asociada a deforestación, informalidad y ampliación de zonas cocaleras. En ese contexto, la decisión del Ejecutivo de respaldar este proyecto, pese a las alertas, coloca a José Jerí en el centro de críticas por avalar una propuesta que podría favorecer al Fujimorismo y a grupos vinculados al narcotráfico.