García Belaunde arremete contra el Congreso: “Es el peor de todos y los partidos son en su mayoría vientres de alquiler”

Víctor Andrés García Belaunde fue entrevistado por Juliana Oxenford en la reciente edición de ‘Arde Troya’ y refirió que, pese a que fue congresista unas cinco veces, le parecen “muy mal” las subidas de sueldo y recepción de pagos extras que se vienen haciendo los parlamentarios. “Yo lo que haría en el Perú es que el presupuesto del Parlamento no lo apruebe este mismo, sino el Ejecutivo”, indicó y dijo, asimismo, que “este Congreso es el peor de todos” con partidos que son en su mayoría “vientres de alquiler”.

Por otro lado, el popular Vitocho resaltó que lo que se necesita es gente con experiencia, no improvisados con el único afán de “trabajar para ellos mismos”, y no para el país. “Los últimos gobiernos han sido un desastre y cinco presidentes han sido inquilinos de Barbadillo. Creo que con todo eso la gente va a pensarlo mejor y va a elegir a alguien que tenga mayores credenciales y honradez comprobada”, dijo el excongresista y agregó que “la política en el Perú es antropomorfa”, ya que la gente vota por caras o expresiones.

En cuanto a las elecciones internas de su partido (Acción Popular), comentó que aún no están definidos los resultados porque estas fueron para ver a los delegados que el próximo domingo elegirán a una de las seis candidaturas que existen dentro de la agrupación política. “Todo está condicionado a que el candidato a la presidencia del partido tenga arraigo popular o aceptación fuera de este… Y lo que diría es lo que le escuché decir a Alfredo Torres en alguna oportunidad: Hay 40 candidatos, 40 partidos y 4 meses de campaña, por lo que los no conocidos seguirán siendo no conocidos, declaró indirectamente García Belaunde sobre Julio Chávez.

Finalmente, el exparlamentario aseguró que, pase lo que pase, no cambiará de agrupación y seguirá siendo parte de Acción Popular. “Desgraciadamente, cargamos mochilas pesadas por culpa de otros… Yo combato, lucho y critico los defectos de mi partido dentro de él sin necesidad de salir. No me voy, me quedo y lucho para sacar a los malos elementos”, contestó al comentario que le hiciera Juliana Oxenford sobre los polémicos casos de Los Niños y Patricia Benavides en los que AP se ha visto involucrado.