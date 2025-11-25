HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 25 de noviembre | LR+ Noticias

Política

Delia Espinoza tras votación en el Congreso para inhabilitarla por 10 años: "La dictadura de una comisión”

Espinoza cuestionó la decisión de la Comisión Permanente, que aprobó el informe que recomienda inhabilitarla por 10 años. La magistrada advirtió que el proceso carece de sustento jurídico y responde a una maniobra política desde el Legislativo.

Delia Espinoza se pronuncia por inhabilitación en Comisión Permanente. Foto: CARLOS FELIX URPI
Delia Espinoza se pronuncia por inhabilitación en Comisión Permanente. Foto: CARLOS FELIX URPI

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes el informe final que recomienda inhabilitar por diez años a la fiscal Delia Espinoza, en medio de una sesión marcada por votos alineados de las bancadas oficialistas y sus aliados. Tras la decisión, Espinoza afirmó que lo ocurrido configura un uso político del juicio parlamentario y alertó sobre el poder discrecional con el que actúa el Legislativo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Una persecución política que ya se consumó en la mañana en un caso en el que yo no intervine para nada. La historia nos alcanza a todos tarde o temprano. Pasemos a la historia, por lo menos, decentemente, por buenas razones", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS

INSEGURIDAD CIUDADANA Y EL DRAMA DE DELIA ESPINOZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"El artículo 399 del Código Penal, cuando habla de aprovechamiento indebido del cargo, no solo se refiere a contratos u operaciones administrativas: se refiere a todo el ámbito en el que la administración pública despliega sus actividades. No hay funcionario que esté exento de cumplir la ley o de ser investigado por un presunto delito, o incluso ser denunciado. El juicio político también debe estar sustentado en consideraciones jurídicas, no solo en votos; si no, se convierte en la dictadura de una comisión", agregó.

PUEDES VER: Congreso: Comisión Permanente aprueba levantar el fuero a Delia Espinoza para que sea procesada por la Fiscalía

lr.pe

La magistrada insistió en que la acusación presentada por el congresista José Cueto carece de fundamento legal y forma parte de una ofensiva parlamentaria que busca consolidar control sobre el sistema de justicia. El informe aprobado deberá ahora ser debatido y votado por el pleno, en el que la correlación de fuerzas favorece a los grupos que impulsan la inhabilitación.

Fujicerronismo y aliados votaron en bloque para inhabilitar a suspendida fiscal

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que propone inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza. La fiscal de la Nación suspendida fue sancionada gracias al bloque que respalda al Gobierno. Aunque la medida aún debe ser confirmada por el Pleno, llegará a esa instancia con el precedente del respaldo del fujicerronismo y sus aliados, que mantienen el control numérico del Parlamento.

El documento que planteaba la inhabilitación de Espinoza fue presentado por la congresista Lady Camones (APP), quien atribuyó a la magistrada una infracción constitucional y la presunta comisión de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Perú Libre definieron la votación en su contra, con el apoyo adicional de Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País. Cuatro legisladores votaron en contra del informe y dos optaron por abstenerse.

Notas relacionadas
Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

LEER MÁS
Congreso: Comisión Permanente aprueba levantar el fuero a Delia Espinoza para que sea procesada por la Fiscalía

Congreso: Comisión Permanente aprueba levantar el fuero a Delia Espinoza para que sea procesada por la Fiscalía

LEER MÁS
Delia Espinoza le responde al Congreso: "Me van a escuchar (...) hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación"

Delia Espinoza le responde al Congreso: "Me van a escuchar (...) hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva resolución del Poder Judicial otorga dos días más a la JNJ pare reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Nueva resolución del Poder Judicial otorga dos días más a la JNJ pare reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

LEER MÁS
Carlos Torres Caro, abogado de Castillo compara al Congreso con Jorge Luna y Ricardo Mendoza: "Hablan las mismas huevadas que ustedes"

Carlos Torres Caro, abogado de Castillo compara al Congreso con Jorge Luna y Ricardo Mendoza: "Hablan las mismas huevadas que ustedes"

LEER MÁS
Delia Espinoza le responde al Congreso: "Me van a escuchar (...) hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación"

Delia Espinoza le responde al Congreso: "Me van a escuchar (...) hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación"

LEER MÁS
Congreso EN VIVO: Comisión Permanente aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza y Pedro Castillo

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza y Pedro Castillo

LEER MÁS
RMP sobre iniciativa que limita a la prensa: “No quieren que se informe porque, generalmente, los delincuentes están en el poder”

RMP sobre iniciativa que limita a la prensa: “No quieren que se informe porque, generalmente, los delincuentes están en el poder”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025