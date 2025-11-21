HOYSuscripcion LR Focus

Hoy arrancan los juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025

Stefano Peschiera habló sobre el inicio de los Bolivarianos: “Cuando las cosas se han por intereses personales, los perjudicados son los niños y deportistas".

Stefano Peschiera es uno de los abanderados.
Stefano Peschiera es uno de los abanderados. | IPD

Hoy arrancan de manera oficial los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 donde más de 4.000 atletas de 17 países se concentrarán para competir en 45 deportes y 70 disciplinas. Este último megaevento deportivo del año tendrá su inauguración en la Fortaleza Real Felipe del Callao y contará con la participación de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) -Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela-; además de países invitados como Costa Rica, Barbados, Curazao, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

El medallista Olímpico en París 2024, Stefano Peschiera, es uno de los abanderados junto a la esgrimista olímpica María Luisa Doig. El velerista recibió ayer por parte del presidente José Jerí la bandera nacional y dio su opinión sobre la organización de este evento que durará hasta el 7 de diciembre.

“El presidente me comentó que estaba poniendo el mayor esfuerzo posible para sacar adelante los juegos. Vamos a ver qué tal se dan los juegos. Si bien este es un gobierno de transición, nosotros los deportistas queremos que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Al final el que sale perjudicado cuando las cosas van por intereses personales, por encima del deporte, son los niños y nosotros los deportistas”, declaró.

El Team Perú está compuesto por una delegación de 642 deportistas entre los que destacan la marchista Kimberly García.

