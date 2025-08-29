HOYSuscripcion LR Focus

Política

Unidad Nacional logra su inscripción ante el JNE: alianza del PPC y Roberto Chiabra en las Elecciones 2026

La alianza electoral 'Unidad Nacional', que reúne al Partido Popular Cristiano, Unidad y Paz y Peruanos Unidos, podrá oficializar próximamente a sus candidatos y participar en los próximos comicios.

Roberto Chiabra lideraría la alianza electoral recientemente aprobada por el JNE | Composición: LR.
Roberto Chiabra lideraría la alianza electoral recientemente aprobada por el JNE | Composición: LR.

Se hizo oficial. La alianza electoral Unidad Nacional, integrada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz —liderado por Roberto Chiabra— y Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, fue aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De esta manera, la coalición tiene vía libre para participar en las Elecciones Generales de 2026 y podrá oficializar a sus candidatos en los plazos establecidos por el calendario electoral.

Asimismo, el rol de personeros legales —encargados de inscribir solicitudes y actas en representación de la alianza— recaerá en los ciudadanos Óscar David Aranda Gonzáles y César Alayo Ramos.

Esta alianza está próxima todavía a confirmar su candidato presidencial oficial. No obstante, una de las figuras más voceadas para ocupar este puesto es Roberto Chiabra. El actual congresista ha hecho público su deseo de participar de las Elecciones Generales 2026 como candidato presidencial.

Resolución del JNE que aprueba la oficialización de la alianza 'Unidad Nacional' | Foto: JNE

Resolución del JNE que aprueba la oficialización de la alianza 'Unidad Nacional' | Foto: JNE

