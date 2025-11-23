Castillo / izquierda, ¿quién salva a quién?, por Mirko Lauer

¿Por qué la izquierda del Congreso vota a favor de la mujer que quiso darles un golpe también a ellos? Una posible respuesta es que están convencidos de que Pedro Castillo será un gran orientador de votos radicales en el 2026, y que los reeleccionistas (casi todos) quieren mantenerse cerca desde ahora. En ese paquete viene incluida Betssy Chávez.

¿Será Castillo un gran endosador de votos, como lo viene siendo Martín Vizcarra? Es muy discutible. Vizcarra mantiene a su hermano Mario en el tercer lugar de las encuestas, y en cambio Castillo da vueltas entre los rezagados de la sección otros. Es cierto que Castillo está muy publicitado, pero eso no le está dando intención de voto.

La idea tradicional ha sido que uno gana la reelección parlamentaria demostrando trabajo a favor de la localidad donde se fue originalmente elegido. Pero ahora la cosa es colgarse de los faldones de una plancha con arrastre electoral. Así, el único lema del aspirante es su apellido arrimado al del candidato presidencial de su partido.

Para mantenerse pegados al castillismo que los puede salvar, creen, estos congresistas estarán dispuestos a soportarlo todo. De hecho, ya aguantaron la feroz diatriba del abogado de Chávez contra el Congreso, y quieren seguir entrando a tallar en las trifulcas del sistema judicial. Seis meses de descarado oportunismo reeleccionista.

¿De dónde surge esta confianza en el futuro electoral en torno a Castillo? Ya lo hemos dicho más arriba: la situación del sujeto atrae una intensa publicidad. Como sabemos, no hay mala publicidad, y en política lo que no mata engorda. Además, la izquierda no tiene una figura igual de conocida, y parece que golpista no le suena tan mal.

Por todo esto esa izquierda congresal arrastra los pies a la hora de inhabilitar a Castillo. Pero este ya estará condenado y encarcelado mucho antes de las elecciones, lo cual quizás lo haga menos atractivo, pero igual sus defensores seguirán en la tarea, muchos de ellos de manera indirecta, incluso acusando a Vizcarra de haber evacuado a Chávez.

Los más indignos de entre todos estos congresistas son los de Perú Libre, que se presentan como rivales de Castillo o defensores de Castillo, según les vaya conviniendo. Allí está ese hermano Waldemar como ejemplo típico del acomodado a un puesto de favor. El castillismo lo salvó de la censura. ¿Podrá hacerlo reelegir?