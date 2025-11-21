Es falso que el Congreso aprobó un proyecto de ley de José Jerí que reduce la jornada laboral a 6 horas

LO FALSO:

Parlamento del Perú aprobó proyecto de ley de José Jerí que reduce la jornada laboral a 6 horas.

LO VERDADERO:

De acuerdo al buscador de proyecto de ley del Congreso de la República, no hay evidencia de que José Jerí presentó una iniciativa para reducir la jornada laboral a 6 horas diarias.

No hay registro de comunicados ni notas de prensa relacionados con el supuesto proyecto de ley en los portales oficiales del Congreso ni de la Presdencia de la República.

Los medios estatales como Andina, El Peruano y TV Perú o han informado sobre alguna propuesta de este tipo.

En redes sociales se difundió la versión de que el Congreso de la República del Perú aprobó un proyecto de ley presentado por el presidente del Perú, José Jerí Oré, el cual reduce la jornada laboral de 8 a 6 horas con el objetivo de "mejorar la salud mental, el bienestar y la productividad de los trabajadores".

Hasta la publicación de esta verificación, el video con mayor interacción en Facebook había sido compartido más de 134 compartidos, acumulaba más de 110 comentarios y superaba las 490 reacciones.

Publicación falsa difundida en Facebook

José Jerí no presentó ningún proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral

En primer lugar, es importante precisar cuál es la jornada laboral vigente en el Perú. Según el artículo 25 de la Constitución Política del Perú, "la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo". De forma concordante, el Decreto Legislativo n.º 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, establece en su artículo 1 que la jornada ordinaria también es de ocho horas al día o cuarenta y ocho a la semana, como máximo.

Actualmente, la publicación en verificación sostiene que el presidente del Perú presentó un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a seis horas diarias. No obstante, tras revisar el buscador de proyectos de ley del Congreso de la República, se verificó que, desde que José Jerí asumió la presidencia (el 10 de octubre de 2025) hasta la fecha de esta verificación (21 de noviembre), el Ejecutivo ha presentado un total de ocho iniciativas legislativas, ninguna de las cuales está relacionada con la jornada laboral en el país.

No hay registro de que el Poder Ejecutivo haya presentado, hasta la fecha, algún proyecto vinculado a la reducción de la jornada laboral en el Perú. Fuente: Congreso de la República

Además, tras una revisión en los portales oficiales del Estado, como los del Congreso de la República y la Presidencia de la República del Perú, en busca de comunicados de prensa o anuncios oficiales, no se halló registro alguno de que el Poder Ejecutivo haya presentado un proyecto de ley relacionado con la reducción de la jornada laboral, ni de que el Parlamento haya aprobado alguna norma con características similares. Tampoco se encontraron registros en medios de comunicación estatales como Andina, El Peruano o TV Perú, lo que refuerza que dicha afirmación carece de sustento y no cuenta con evidencia verificable.

Conclusión:

En síntesis, tras consultar el buscador de proyectos de ley del Congreso de la República, se verificó que no existe evidencia de que el presidente José Jerí haya presentado una iniciativa para reducir la jornada laboral a seis horas diarias. Tampoco se encontraron comunicados ni notas de prensa relacionadas en los portales oficiales del Congreso ni de la Presidencia de la República. Además, medios estatales como Andina, El Peruano y TV Perú no han informado sobre alguna propuesta de este tipo. Por lo tanto, es falso que se haya debatido, aprobado o rechazado un proyecto de ley con el objetivo de reducir la jornada laboral a 6 horas, ya que ni siquiera fue presentado.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.