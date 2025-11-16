HOYSuscripcion LR Focus

El 44 aniversario de La República: entre la tradición y la generación Z

Este 16 de noviembre, nuestra casa editorial cumple 44 años en la brega periodística y audiovisual, con el liderazgo de nuestro director Gustavo Mohme Seminario.

Programas digitales y de streaming con la capacidad informativa de La República. Foto: Difusión
Programas digitales y de streaming con la capacidad informativa de La República. Foto: Difusión

“No imaginamos un nuevo país sin democracia, sin desarrollo y sin descentralización”, dijo en un discurso el senador Gustavo Mohme Llona en uno de los primeros aniversarios del diario. Hoy, 44 años después del día en que el primer impreso de La República vio la luz, el 16 de noviembre de 1981, seguimos con esos sueños, con esos valores: ejerciendo el mismo pluralismo, igual independencia y nos reafirmamos en el periodismo sin concesiones contra el abuso del poder.

Y al mismo tiempo que reafirmamos los ideales democráticos, en estos tiempos de polarización política extrema y de fake news, La República sigue apostando por nuestras capacidades tecnológicas.

De allí su sostenido liderazgo en redes sociales como en TikTok y YouTube, y también en el streaming con programas como ‘Sin Guion’ con Rosa María Palacios, ‘Arde troya’ con Juliana Oxenford, ‘La verdad a fondo’ con Pedro Salinas, ‘Fuerte y claro’ con Manuela Camacho o ‘Las 10 del día’ con César Romero.

Rosa María Palacios y Juliana Oxenford, periodistas con estilo y contundencia. Foto: Difusión.

Rosa María Palacios y Juliana Oxenford, periodistas con estilo y contundencia. Foto: Difusión.

En ese sentido, tradición y modernidad se dan la mano en el 2025. En esa línea, Óscar Chumpitaz, uno de los reporteros de la vieja guardia, y Dax Canchari, joven redactora, comparten su mirada republicana en este 44 aniversario.

Un investigador policial

Óscar Chumpitaz nos dice: “Yo empecé en Policial. En el año de la tragedia del Fokker. La era de las teclas, del plomo. Hoy tenemos que adaptarnos a la IA. En los 80 y 90 me fui curtiendo, aunque a mí siempre me gusta decir que en lugar de elegir el periodismo siento que a mí me escogió. Ahora estoy disfrutando más lo que es la investigación”.

Dax Canchari es una creadora de contenidos en economía y negocios. Reflexiona: “No hay ser más aferrado que un periodista: sujeto a la verdad, al sentido de justicia y a la responsabilidad social. Otros nos llamarán idealistas, incluso ingenuos, o de hobby austero. El disclaimer es que crecimos con complejo de héroes; no salvamos ciudades, pero sí un país. Entrenamos los dedos para encontrar la palabra justa, el momento preciso para publicarla, la prioridad que merece. Ahora eso recibe el nombre de SEO. Hallamos atajos en la IA: no como reemplazo, sino como una mano más entre las nuestras. Una que pule, transcribe, ordena y nos recuerda que la velocidad también es criterio.

Chumpitaz estima que hoy  “se premia demasiado la primicia y ya no se valora tanto lo que es la investigación a profundidad. Entonces, ¿cómo podemos intentar que aquellas investigaciones que valen la pena, que duran más de un minuto que un reel corto en TikTok o en Instagram, se puedan ver? Con crónicas o relatos y apoyándonos en la edición de los materiales de apoyo (videos o fotos)”.

Una generación Z en el diario

Dax observa que “en La República el choque generacional se traduce en productividad: unos dominan la navegación entre canales; otros defienden la experiencia con brújula en mano. La generación Z no se calla, y la X es quien mejor conoce los límites”.

Nuevas generaciones de reporteros se siguen sumando a la brega periodística. Foto: Difusión.

Nuevas generaciones de reporteros se siguen sumando a la brega periodística. Foto: Difusión.

Chumpitaz acota: “Las redes, la IA, están ahí. No vamos a huir de ella, es la evolución de nuestro rubro y de casi todos. Hay que saber utilizarlo a nuestro favor. Es importante reconocerla como una herramienta y no como un atajo. El que escribe vas a ser tú todavía. La mano va a seguir siendo tuya. Y las emociones”.

Para Dax, “el periodismo sigue siendo amor al arte. Sin reloj en la pared, el día se divide en tres colores y el cierre llega cuando ya se quemó el papel. Como quien no quiere la cosa, Emilio, Lucho y Carlos te escribirán; Meche te pedirá para hoy lo que es para el domingo; Diego se reirá del estrés, mientras Política critica hasta recibir cartas notariales; Economía intentará no hablar su propio idioma; Redes jurará que esta vez sí es viral. Ángel y Doris discutirán por los detalles. Y César continuará con la tranquilidad de quien ha vivido rodeado de caos y ahora vigila que el mundo no se acabe sin que él se entere”.

Óscar analiza: “La IA no va a tener la sensibilidad ni la mirada social”. Dax concluye: “La República llega a sus 44 años como una casa viva: entre risas, cóleras, lágrimas y pertenencia. El corazón, como la sangre, es rojo y va a la izquierda”. 

