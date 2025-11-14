Periodista de La República fue reconocida por investigación sobre muertes de gestantes en Loreto

Un nuevo logro para una integrante de La República. Fiorella Azaña, periodista de la Unidad de Reportajes Especiales de nuestro medio, fue reconocida como finalista del prestigioso Premio Pfizer de Periodismo en Salud 2025. Con su reportaje titulado “Loreto en emergencia: muertes de gestantes se incrementan por falta de puestos de salud”, Fiorella alcanzó un lugar entre las finalistas del concurso junto a otras tres periodistas, destacando entre los 84 postulantes.

“Me sentí muy contenta. Como periodista, mi objetivo es aportar al debate público y a la agenda social, y cada uno de mis temas me permite hacerlo. Me sentí más comprometida a seguir abordando temas que pongan a la salud como el foco principal del desarrollo social. También me sentí respaldada por La República, que es mi casa y mi familia laboral. Hay mucho trabajo por hacer y aquí lo vamos a lograr”, declaró la periodista.

La investigación de Fiorella evidenció que la mortalidad materna continúa siendo un problema estructural, desigual y en gran medida prevenible, especialmente en las regiones más pobres y aisladas del país. A través de su reportaje, expuso que, hasta junio de 2025, se registraron 90 muertes maternas en el Perú.

No es la primera vez que Fiorella es condecorada por su excelencia profesional. En marzo de este año, obtuvo el primer puesto en el VIII Concurso Nacional Periodismo que llega sin violencia, en la categoría de prensa escrita. En aquella ocasión, presentó una serie de reportajes sobre la situación de decenas de escolares abusadas en la provincia de Condorcanqui, donde retrató la realidad de las mujeres amazónicas, el arraigo del machismo y la ausencia de entidades estatales que garanticen la seguridad de personas vulnerables.

Con este nuevo reconocimiento, Fiorella reafirma su trayectoria como periodista comprometida con las temáticas sociales, visibilizando las injusticias que ocurren en el país y denunciándolas ante sus lectores. ¡Felicidades, Fio!