HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre

Política

Periodista de La República fue reconocida por investigación sobre muertes de gestantes en Loreto

Fiorella Azaña, periodista de la Unidad de Reportajes Especiales de La República, fue reconocida como una de las finalistas del prestigioso Premio Pfizer de Periodismo en Salud 2025.

Fiorella Azaña fue reconocida como finalista del Premio Pfizer | Foto: Difusión.
Fiorella Azaña fue reconocida como finalista del Premio Pfizer | Foto: Difusión.

Un nuevo logro para una integrante de La República. Fiorella Azaña, periodista de la Unidad de Reportajes Especiales de nuestro medio, fue reconocida como finalista del prestigioso Premio Pfizer de Periodismo en Salud 2025. Con su reportaje titulado “Loreto en emergencia: muertes de gestantes se incrementan por falta de puestos de salud”, Fiorella alcanzó un lugar entre las finalistas del concurso junto a otras tres periodistas, destacando entre los 84 postulantes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Me sentí muy contenta. Como periodista, mi objetivo es aportar al debate público y a la agenda social, y cada uno de mis temas me permite hacerlo. Me sentí más comprometida a seguir abordando temas que pongan a la salud como el foco principal del desarrollo social. También me sentí respaldada por La República, que es mi casa y mi familia laboral. Hay mucho trabajo por hacer y aquí lo vamos a lograr”, declaró la periodista.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La investigación de Fiorella evidenció que la mortalidad materna continúa siendo un problema estructural, desigual y en gran medida prevenible, especialmente en las regiones más pobres y aisladas del país. A través de su reportaje, expuso que, hasta junio de 2025, se registraron 90 muertes maternas en el Perú.

No es la primera vez que Fiorella es condecorada por su excelencia profesional. En marzo de este año, obtuvo el primer puesto en el VIII Concurso Nacional Periodismo que llega sin violencia, en la categoría de prensa escrita. En aquella ocasión, presentó una serie de reportajes sobre la situación de decenas de escolares abusadas en la provincia de Condorcanqui, donde retrató la realidad de las mujeres amazónicas, el arraigo del machismo y la ausencia de entidades estatales que garanticen la seguridad de personas vulnerables.

Con este nuevo reconocimiento, Fiorella reafirma su trayectoria como periodista comprometida con las temáticas sociales, visibilizando las injusticias que ocurren en el país y denunciándolas ante sus lectores. ¡Felicidades, Fio!

Notas relacionadas
Sigue a La República desde Google Discover y mantente informado desde tu celular con estos pasos

Sigue a La República desde Google Discover y mantente informado desde tu celular con estos pasos

LEER MÁS
La República llega a los 6 millones de seguidores en TikTok, cifra récord en un medio peruano

La República llega a los 6 millones de seguidores en TikTok, cifra récord en un medio peruano

LEER MÁS
Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha de la Generación Z EN VIVO este 14 de noviembre: paro nacional, puntos de concentración en Lima y últimas noticias

Marcha de la Generación Z EN VIVO este 14 de noviembre: paro nacional, puntos de concentración en Lima y últimas noticias

LEER MÁS
Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

LEER MÁS
Delia Espinoza iba a ser detenida si ingresaba al Ministerio Público

Delia Espinoza iba a ser detenida si ingresaba al Ministerio Público

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

LEER MÁS
Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

LEER MÁS
Abogado de Pedro Castillo revive historia del niño y el pollo en pleno juicio: "Ustedes tienen el pollo en sus manos"

Abogado de Pedro Castillo revive historia del niño y el pollo en pleno juicio: "Ustedes tienen el pollo en sus manos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025