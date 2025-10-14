Sigue a La República desde Google Discover y mantente informado desde tu celular con estos pasos

Google Discover es una herramienta del buscador Google que ofrece contenido personalizado sin que el usuario tenga que realizar una búsqueda activa. Está disponible principalmente en dispositivos móviles y emplea inteligencia artificial para mostrar noticias, artículos, videos y otros contenidos adaptados a los intereses, el historial de navegación y la actividad en aplicaciones del usuario.

Con su más reciente actualización, Google Discover permite seguir directamente a medios de comunicación, creadores de contenido y autores. Esto ofrece a los usuarios la posibilidad de definir su propio menú informativo, priorizando los temas y fuentes de su preferencia. Así, quienes siguen a La República pueden mantenerse informados con nuestras publicaciones desde su 'feed' personalizado, reforzando nuestro compromiso con un periodismo de calidad, basado en la confianza y la credibilidad.

Google Discover: cómo seguir a La República en esta aplicación

Para personalizar tu feed de Google Discover y seguir a La República, debes realizar los siguientes pasos desde tu dispositivo Android o iPhone:

Ingresa a la aplicación de Google deslizando hacia la derecha desde la pantalla de inicio en dispositivos Android, o instalando la app nativa de Google desde la App Store en iPhone.

Accede a tu cuenta de Google

Ubica el botón "Seguir" en la parte superior derecha de alguna noticia de La República

Haz clic en 'seguir' para recibir todas las noticias de La República como prioridad dentro de tu 'feed'

¿Cuál es la ventaja de usar Google Discover?

Al seguir a La República en Google Discover, podrás acceder rápidamente a noticias de confianza en un solo lugar, sin necesidad de buscarlas manualmente. Al configurar tu feed con medios verificados, como este, ahorrarás tiempo y recibirás contenido personalizado sobre política, economía, deportes, tecnología y cultura, adaptado a tus intereses y búsquedas frecuentes. En la mayoría de dispositivos Android, puedes acceder a Discover deslizando hacia la izquierda desde la pantalla principal; en iPhone, debes ingresar desde la app de Google disponible en la App Store. Solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta para comenzar a personalizar tu experiencia informativa.