La República llega a los 6 millones de seguidores en TikTok, cifra récord en un medio peruano

Cuenta oficial de La República llega a los 6 millones de seguidores y marca un récord en Perú. | Foto: Composición LR.

La República llegó a los 6 millones de seguidores en su cuenta oficial de TikTok (larepublica.pe), esto le un gran valor a todo el equipo humano que lo respalda, así lo ha precisado Brandon Tavara, coordinador del área. "Es todo un hito importante porque es algo que nosotros teníamos planificado alcanzar a fin de año, pero ya estamos septiembre".

En un mundo digitalizado, los medios de comunicación se han sumergido ante los nuevos cambios y se han adoptado a las redes sociales. Tal es el caso de La República, en el que se ha podido mantener en la plataforma. "TikTok es una aplicación que cambia bastante, que un día te quita una herramienta, otro día te da una herramienta nueva, pero que no funciona tan bien", mencionó Tavara.

La República llega a tener 6 millones de seguidores en TikTok: "Estamos abiertos a las opiniones de mucha gente"

Con más de 379 millones de likes, La República en TikTok ha logrado superarse y es debido al trabajo constante del equipo que está detrás. Tavara explica cómo es que han logrado un crecimiento constante y con buen ritmo. "Nosotros utilizamos algo que digamos que en el mundo del marketing digital se suele llamar, growth hacking, que es una manera de conseguir crecimiento rápido, orgánico, sin costos y con ensayos de prueba y error".

Precisamente, lo ha ayudado a poder identificar las cosas positivas como negativas, basándose en métricas, data, retención de like, los guardados, los seguidores y otros. "Todo eso tratamos de hacerlo en una especie de nube de data y empezamos a analizar y ver".

También, comentó que siempre están abiertos a los comentarios del público y a entender qué es lo que les gusta para seguir creciendo y ser vistos en TikTok. "Siempre estamos abiertos a las opiniones de mucha gente que nos pueda decir, oye, mira, esto que has hecho no me gustó tanto, dejé de ver tu video por esto".

La República llega a los 6 millones de seguidores en TikTok: el camino también tuvo dificultades

En medio del trabajo digital, una de las dificultades que presentó el equipo humano es cuando, en medio del trabajo, cuando más de la mitad se vio afectado por un virus, llegando a tocar la salud de algunos compañeros, sin embargo, queda como una anécdota de superación.

"Somos varias personas y el 90% estaba muy mal con la gripe, un tema viral que nos afecta, obviamente. Y tenemos ahí que ver cómo manejar internamente esas cosas que son, digamos que al final, después de superarlas, son anécdotas que terminamos recordando luego que alcanzamos el objetivo", contó Tavara.

¿Qué se viene para el TikTok de La República?

La meta es clara, llegar a ser líderes y continuando siéndolo a nivel nacional, La República, está entre una de las cuentas del rubro, con mayor cantidad de seguidores en Latinoamérica y el mundo. Por ello, ya se viene trabajando con marcas y empresas, porque se busca rentabilidad. Asimismo, se tiene contacto directo con TikTok Latinoamérica para la ejecución de novedosos proyectos.

"Todavía no podemos decir mucho, no podemos hablar mucho de qué es lo que se viene con el equipo de TikTok en Latinoamérica, pero se vienen cosas ahí también y esperamos poder concretarlas pronto".