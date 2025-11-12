HOYSuscripcion LR Focus

Juliana Oxenford sobre José Jerí: “No necesita largarse por tres meses, sino hacer una lista de prioridades”

La periodista cuestionó la gira regional anunciada por el presidente de la República y le pidió enfocarse en resultados concretos antes de viajar. Además, advirtió sobre la urgencia de financiar los próximos comicios.

Juliana Oxenford arremetió contra José Jerí en ‘Arde Troya’. Foto: composición LR
Juliana Oxenford arremetió contra José Jerí en 'Arde Troya'. Foto: composición LR

En el programa ‘Arde Troya’ de hoy, Juliana Oxenford dio su opinión sobre el presidente José Jerí, quien para ella, pese a que se le ve muy activo y participativo, el anuncio de su gira regional dentro de nuestro país no es necesario ni urgente.

“No necesita irse por tres meses ni tampoco hacer una visita oficial, sino que debería mandar a sus ministros y no largarse por todo ese tiempo. Una buena tarea para usted es hacer una lista de prioridades (lucha contra la delincuencia, trabajar en inteligencia…) y hasta que no haya resultados sobre lo que usted prometió cuando asumió el poder, eso es lo que hay que cumplir primero”, reclamó la periodista.

Por otra parte, Oxenford se refirió a Ollanta Humala y señaló que el expresidente tendría razón cuando asegura “merecer su libertad” si se toma en cuenta que el Tribunal Constitucional anuló la investigación del caso Cócteles y eximió así de los cargos a Keiko Fujimori, lo que evidencia una contradicción en el trato de ambos casos. 

Y a partir de la alerta que hiciera el presidente del JNE, Roberto Burneo, sobre la falta de presupuesto para los procesos electorales del próximo año, la periodista refirió que, así como les suben el sueldo a otros funcionarios del Estado, hay que priorizar la solución de este déficit. “Estos comicios urgen realizarse porque estamos pa’l gato”, finalizó Oxenford.

