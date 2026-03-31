Marisol Pérez Tello a López Aliaga: “Yo soy el terror de Odebrecht, tú eres un peón”

Marisol Pérez Tello a López Aliaga: “Yo soy el terror de Odebrecht, tú eres un peón”

Desde el inicio del debate, el candidato de Renovación Popular responsabilizó a Pérez Tello de haber "vendido al Perú a Odebrecht". Esta frase la mantuvo del primer al tercer bloque. Fue en este último en que la candidata de Primero la Gente le respondió directamente.

“Me causa gracia. Gente que nunca ha trabajado da una lista de lavandería, como se dice comúnmente. No dicen de dónde van a sacar el dinero. Hay que ser valiente y decir las cosas claras, menos si han vendido a la corrupción brasileña y otras más”, dijo López Aliaga en el tercer bloque, destinado a empleo, desarrollo y emprendimiento.

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En respuesta, Pérez Tello le dijo a López Aliaga que ha sido “el peor gerente de la Municipalidad de Lima” y que “le da vergüenza” que él piense que el turismo en Cusco nació con él.

“Usted tiene un juicio de un millón de dólares de OAS y Odebrecht porque fue su peón, su asalariado. Estudie un poco, infórmese. Yo soy el terror de Odebrecht, usted su peón. Debemos 4 mil millones a la Municipalidad por su culpa. ¿Cómo puede confesarse? ¿Cómo puede comulgar?”, respondió Pérez.

Keiko Fujimori y López Aliaga en debate

Pese a que ha perdido tres elecciones presidenciales consecutivas, Keiko Fujimori llega confiada al 12 de abril. En el debate del 31 de marzo le dijo a Rafael López Aliaga que no piensa discutir con él porque los peruanos quieren que ellos dos pasen a segunda vuelta.

En su lugar, la fujimorista dirigió sus ataques a Marisol Pérez Tello, su compañera de terna junto a López Aliaga, a quien tildó de “tener el corazón lleno de odio” por “juntarse con la izquierda”.

El candidato, al igual que la fujimorista, también se ensañó más con Pérez Tello. Debido a que esta última insistía en que el partido de López Aliaga era parte de un “pacto mafioso”, le remarcó haber “vendido el Perú a Odebrecht”.

Pérez Tello manejó un estilo combativo e insistió en que el “caos” que atraviesa el país es producto de Renovación Popular y Fuerza Popular. Sobre todo, despotricó contra Fujimori a quien le pidió que “aprenda a ser derrotada” y que el país “no la quiere".

Las propuestas de gobierno de los tres candidatos incluyeron potenciar el programa Beca 18 y erradicar la anemia y desnutrición, pues reconocen que afecta el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

Fujimori y el ex alcalde de Lima prometieron al país entregar elementos básicos y alimentación a los escolares de colegios nacionales. La primera añadió que en un eventual gobierno, se eliminará la ideología de género.