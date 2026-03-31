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Política

Marisol Pérez Tello a López Aliaga: “Yo soy el terror de Odebrecht, tú eres un peón”

Desde el inicio del debate, el candidato de Renovación Popular responsabilizó a Pérez Tello de haber "vendido al Perú a Odebrecht".

Marisol Pérez Tello a López Aliaga: “Yo soy el terror de Odebrecht, tú eres un peón”
Marisol Pérez Tello a López Aliaga: “Yo soy el terror de Odebrecht, tú eres un peón”

Desde el inicio del debate, el candidato de Renovación Popular responsabilizó a Pérez Tello de haber "vendido al Perú a Odebrecht". Esta frase la mantuvo del primer al tercer bloque. Fue en este último en que la candidata de Primero la Gente le respondió directamente.

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“Me causa gracia. Gente que nunca ha trabajado da una lista de lavandería, como se dice comúnmente. No dicen de dónde van a sacar el dinero. Hay que ser valiente y decir las cosas claras, menos si han vendido a la corrupción brasileña y otras más”, dijo López Aliaga en el tercer bloque, destinado a empleo, desarrollo y emprendimiento.

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En respuesta, Pérez Tello le dijo a López Aliaga que ha sido “el peor gerente de la Municipalidad de Lima” y que “le da vergüenza” que él piense que el turismo en Cusco nació con él.

“Usted tiene un juicio de un millón de dólares de OAS y Odebrecht porque fue su peón, su asalariado. Estudie un poco, infórmese. Yo soy el terror de Odebrecht, usted su peón. Debemos 4 mil millones a la Municipalidad por su culpa. ¿Cómo puede confesarse? ¿Cómo puede comulgar?”, respondió Pérez.

Keiko Fujimori y López Aliaga en debate

Pese a que ha perdido tres elecciones presidenciales consecutivas, Keiko Fujimori llega confiada al 12 de abril. En el debate del 31 de marzo le dijo a Rafael López Aliaga que no piensa discutir con él porque los peruanos quieren que ellos dos pasen a segunda vuelta.

En su lugar, la fujimorista dirigió sus ataques a Marisol Pérez Tello, su compañera de terna junto a López Aliaga, a quien tildó de “tener el corazón lleno de odio” por “juntarse con la izquierda”.

El candidato, al igual que la fujimorista, también se ensañó más con Pérez Tello. Debido a que esta última insistía en que el partido de López Aliaga era parte de un “pacto mafioso”, le remarcó haber “vendido el Perú a Odebrecht”.

Pérez Tello manejó un estilo combativo e insistió en que el “caos” que atraviesa el país es producto de Renovación Popular y Fuerza Popular. Sobre todo, despotricó contra Fujimori a quien le pidió que “aprenda a ser derrotada” y que el país “no la quiere".

Las propuestas de gobierno de los tres candidatos incluyeron potenciar el programa Beca 18 y erradicar la anemia y desnutrición, pues reconocen que afecta el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

Fujimori y el ex alcalde de Lima prometieron al país entregar elementos básicos y alimentación a los escolares de colegios nacionales. La primera añadió que en un eventual gobierno, se eliminará la ideología de género.

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