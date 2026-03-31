Alcalde de Yanahuara, afiliado a Renovación Popular, es captado recibiendo fajo de billetes

El alcalde del distrito arequipeño de Yanahuara y militante de Renovación Popular, Sergio Bolliger, fue filmado mientras recibía un fajo de billetes en su oficina. En las imágenes se observa a Bolliger conversando con quien presuntamente sería un empresario y guardando el dinero en uno de los cajones de su escritorio. Las imágenes fueron difundidas por el medio Foco Región de Arequipa.

El diálogo también da indicios de una presunta entrega irregular de dinero. “¿Te puedo dar acá?”, se escucha decir al empresario que entrega el dinero. A lo que Bolliger responde que sí y que confía en él, puesto que es su amigo. Luego de ello, el alcalde de Yanahuara le pide que apoye a la alcaldía que va a ganar. En la conversación se escucha a los involucrados hablar de arreglar y de ajustar a otros, aparentemente figuras de la política local arequipeña.

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“Nosotros vamos a ganar. Nosotros vamos a ser gobierno de la mano de (Rafael) López Aliaga”, señala Bolliger. Según el Registro de Organizaciones Políticas, Bolliger es militante del partido celeste desde mayo de 2024.

Además, en actividades públicas, el alcalde de Yanahuara ha sido visto junto a Cristian Aranda y Ricardo Ramírez del Villar, candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado, respectivamente, por el partido liderado por Rafael López Aliaga.

Hasta el momento, Bolliger no ha presentado sus descargos sobre la acusación formulada en su contra. La República se comunicó con personal de la Municipalidad de Yanahuara, quienes indicaron que aún no emitirán un comunicado oficial.

Renovación Popular: Christian Aranda y Ricardo Ramírez del Villar piden expulsión de Sergio Bolliger

Los candidatos al Congreso de la República vinculados a Bolliger, Cristian Aranda y Ricardo Ramírez del Villar, publicaron en sus redes sociales un pronunciamiento firmado por ambos, en el que solicitan a Rafael López Aliaga y a Norma Yarrow que se tramite la expulsión de Bolliger del partido celeste.

“Hemos solicitado (junto a Ricardo Ramírez del Villar) al partido Renovación Popular la separación inmediata de Sergio Bolliger de la militancia. No hay afecto personal que pueda estar por encima de la verdad, de la ética y del deber que tenemos con la ciudadanía y con la lucha contra la corrupción”, señaló Aranda en su publicación.

Ambos candidatos de Renovación Popular negaron conocer los hechos y aseguraron sentir una profunda decepción por las imágenes recientemente reveladas. Por su parte, desde el liderazgo del partido, Rafael López Aliaga aún no se ha pronunciado al respecto.