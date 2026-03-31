La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, decidió plantear una tregua al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y aseguró que para no seguirle el juego a la izquierda no lo atacará. Para la lideresa del fujimorismo, como ambos lideran la intención del voto, pasarán a segunda vuelta.

“Yo voy a ser muy directa. He visto como en las últimas semanas me ha atacado, pero yo no he venido a pelear con usted, porque los enemigos están allá, yo no le voy a hacer el juego a la izquierda. La mayoría de peruanos quiere que usted y yo vayamos a una segunda vuelta, así que le deseo lo mejor de los éxitos en estos últimos días”, señaló Fujimori.

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Sin embargo, López Aliaga no coincidió con esta propuesta y, al contrario, le recordó que cuando tuvo mayoría parlamentaria no realizó reformas en materia de educación. “Si le hago recordar, con todo respeto, que usted tuvo mayoría absoluta en el Congreso para hacer todas las reformas que el Perú necesitaba”, acotó.