RMP sobre López Aliaga en programa de Pedro Salinas: “Hay un tema de locura y de salud mental con él”

Pedro Salinas estrenó hoy lunes 10 de noviembre su programa ‘La verdad a fondo’, transmitido en el canal de YouTube de La República, y tuvo a Rosa María Palacios como invitada especial, con quien habló del candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien no solo tendría una actitud “populista” en un afán de asemejarse a Donald Trump, como mencionó Salinas, sino que miente descaradamente a tal punto de haber llamado “asesina, ladrona y mentirosa” a la conductora de ‘Sin guion’.

“Estamos tratando con una persona que no está en sus cabales. Si tú le dices al prójimo que es asesino, lo mínimo que debes hacer es mostrar el cadáver. Hay un tema de locura y de salud mental con él”, recriminó Palacios y, a la vez, ambos dedujeron que incluso durante uno de sus debates el exalcalde limeño no se habría presentado “sobrio”.

Asimismo, los conductores de La República se refirieron al contexto de las elecciones del próximo año y cómo el pacto de la coalición mafiosa pretende continuar dentro del Gobierno. “No importa por quién votemos si los partidos que llegan al poder no tienen a su presidente… Si FP, Podemos, APP o RP no colocan a su presidente, van a pactar con todos los demás para tumbarse al que haya ganado, y si ese que ganó no tiene una mayoría clara, se lo tumban en 15 días”, aseveró Rosa María.

En la misma línea, los periodistas enfatizaron en la importancia de saber por quién votar en los comicios del 2026, ya que, para Palacios, esta vez nos estamos “jugando tanto la vida como nuestro futuro” y “si no nos gustaron los últimos cinco años, no votemos igual porque todo será igual”.

Por otro lado, comentaron la polémica ante la dilatación por parte del Gobierno en la entrega del salvoconducto a Betssy Chávez, quien para Rosa María Palacios habría cometido un delito común, ya sea rebelión o conspiración para cometerla, pero no es un caso de persecución política. “Con Alan García estaba claro que era un tema penal, de justicia ordinaria y Uruguay llegó a ese convencimiento, más que por el Estado peruano, por toda la sociedad que salió a decir que esta no era una persecución política”, explicó la conductora y agregó que el mismo TC fue el que decidió dejar en libertad a Chávez.