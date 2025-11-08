Embajador de Cuba se retiró del Perú tras concluir su misión diplomática y no por invitación del Gobierno

El embajador de Cuba, Carlos Zamora, se habría retirado del Perú tras concluir su misión diplomática y no porque el Gobierno de Perú lo hubiera invitado a hacerlo. De acuerdo con fuentes de La República, el diplomático acudió el 28 de octubre al Ministerio de Relaciones Exteriores para despedirse oficialmente, luego de cumplir con el periodo asignado a su representación. En los días previos, se habían realizado reuniones protocolares de despedida con funcionarios y colegas del cuerpo diplomático.

A pesar de ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado el 7 de noviembre en el que se sugería que la salida de Zamora respondía a una “decisión soberana” del Estado. La redacción del mensaje generó confusión y fue interpretada por sectores políticos como una expulsión, lo que no corresponde con la secuencia real de los hechos.

A pesar de ello, el comunicado oficial presentó la salida de Zamora como una decisión del Gobierno peruano, lo que generó la impresión de una expulsión o sanción. La redacción ambigua del mensaje fue celebrada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien la calificó como un gesto de firmeza frente a regímenes afines al socialismo. Sin embargo, la versión muestra un proceso regular de relevo diplomático.

Cancillería buscó mostrar firmeza diplomática con un hecho ya consumado

El comunicado difundido por la Cancillería el 7 de noviembre informó que el embajador de Cuba, Carlos Zamora, fue “invitado a retirarse del país”, lo que dio pie a interpretaciones sobre una supuesta sanción diplomática. Sin embargo, el documento habría omitido que el diplomático ya había concluido oficialmente su misión días antes, el 28 de octubre, cuando acudió a la sede del Ministerio para despedirse formalmente.

La difusión del comunicado coincidió con el debate por el salvoconducto solicitado por México para la ex primera ministra Betssy Chávez, tema que generó críticas desde los sectores de derecha y presionaba a la Cancillería a mostrarse más dura frente a gobiernos aliados de la izquierda latinoamericana.