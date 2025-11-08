HOYSuscripcion LR Focus

Embajador de Cuba se retiró del Perú tras concluir su misión diplomática y no por invitación del Gobierno

El Gobierno de Perú difundió un comunicado que presentó la salida del embajador de Cuba, Carlos Zamora, como una medida política. Sin embargo, el diplomático ya habría finalizado su labor en el país y acudió a la Cancillería solo para despedirse.

Embajador de Cuba se retiró de Perú tras concluir su servicio diplomático. Foto: composición LR
Embajador de Cuba se retiró de Perú tras concluir su servicio diplomático. Foto: composición LR

El embajador de Cuba, Carlos Zamora, se habría retirado del Perú tras concluir su misión diplomática y no porque el Gobierno de Perú lo hubiera invitado a hacerlo. De acuerdo con fuentes de La República, el diplomático acudió el 28 de octubre al Ministerio de Relaciones Exteriores para despedirse oficialmente, luego de cumplir con el periodo asignado a su representación. En los días previos, se habían realizado reuniones protocolares de despedida con funcionarios y colegas del cuerpo diplomático.

A pesar de ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado el 7 de noviembre en el que se sugería que la salida de Zamora respondía a una “decisión soberana” del Estado. La redacción del mensaje generó confusión y fue interpretada por sectores políticos como una expulsión, lo que no corresponde con la secuencia real de los hechos.

A pesar de ello, el comunicado oficial presentó la salida de Zamora como una decisión del Gobierno peruano, lo que generó la impresión de una expulsión o sanción. La redacción ambigua del mensaje fue celebrada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien la calificó como un gesto de firmeza frente a regímenes afines al socialismo. Sin embargo, la versión muestra un proceso regular de relevo diplomático.

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí duplica sueldos a diplomáticos: embajadores ganarán ahora S/20 mil

Cancillería buscó mostrar firmeza diplomática con un hecho ya consumado

El comunicado difundido por la Cancillería el 7 de noviembre informó que el embajador de Cuba, Carlos Zamora, fue “invitado a retirarse del país”, lo que dio pie a interpretaciones sobre una supuesta sanción diplomática. Sin embargo, el documento habría omitido que el diplomático ya había concluido oficialmente su misión días antes, el 28 de octubre, cuando acudió a la sede del Ministerio para despedirse formalmente.

La difusión del comunicado coincidió con el debate por el salvoconducto solicitado por México para la ex primera ministra Betssy Chávez, tema que generó críticas desde los sectores de derecha y presionaba a la Cancillería a mostrarse más dura frente a gobiernos aliados de la izquierda latinoamericana.

Gobierno de José Jerí duplica sueldos a diplomáticos: embajadores ganarán ahora S/20 mil

Gobierno de José Jerí duplica sueldos a diplomáticos: embajadores ganarán ahora S/20 mil

Petro sobre Perú tras declarar persona non grata a Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez: "Va contra la Convención Americana"

Petro sobre Perú tras declarar persona non grata a Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez: "Va contra la Convención Americana"

Gobierno del Perú invitó a Carlos Zamora, embajador de Cuba, a retirarse del país

Gobierno del Perú invitó a Carlos Zamora, embajador de Cuba, a retirarse del país

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Martín Vizcarra fuera de las elecciones 2026: ONPE elimina su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Martín Vizcarra fuera de las elecciones 2026: ONPE elimina su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Gobierno de José Jerí duplica sueldos a diplomáticos: embajadores ganarán ahora S/20 mil

Gobierno de José Jerí duplica sueldos a diplomáticos: embajadores ganarán ahora S/20 mil

Ordenan inicio de juicio oral contra tres militares en Ayacucho por crimen de lesa humanidad cometido en 1985

Ordenan inicio de juicio oral contra tres militares en Ayacucho por crimen de lesa humanidad cometido en 1985

Congreso prioriza rescate del buque Covadonga, hundido hace 145 años, en medio de la crisis de inseguridad

Congreso prioriza rescate del buque Covadonga, hundido hace 145 años, en medio de la crisis de inseguridad

Petro sobre Perú tras declarar persona non grata a Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez: "Va contra la Convención Americana"

Petro sobre Perú tras declarar persona non grata a Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez: "Va contra la Convención Americana"

