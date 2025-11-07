Vacunación infantil cayó a 65% durante gestión de Dina Boluarte

La vacunación infantil fue uno de los mayores logros del Perú y contamos con uno de los mejores esquemas. Pero, desde la pandemia, bajamos la guardia. Solo el 65% de los menores de 3 años tienen todas sus vacunas (ENDES, 2025), muy por debajo del 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para lograr inmunidad colectiva.

Durante el periodo de la expresidenta Dina Boluarte, en especial la de su ministro de Salud, César Vásquez, se dio el peor brote de tos ferina en una década, se reportaron más casos de fiebre amarilla (11 veces más) que antes de la pandemia, y el sarampión reapareció luego de muchos años.

Según Franco Saito, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo REDES hay factores que explican esta situación. Uno es el tema presupuestal, se reportó una caída del presupuesto hasta setiembre del 11% con respecto al 2024, alcanzando su nivel más bajo en ocho años. Recién en octubre se ha incrementado.

Otro factor, es que persiste la brecha estructural. Es decir, hace falta de personal y sistema de seguimiento, hay infraestructura inadecuada y dificultades logísticas en zonas rurales y amazónicas.

Otra cosa importante es que la vacunación infantil ha perdido protagonismo en la agenda pública y política, reflejando el debilitamiento del sistema de salud, sostiene.

Asimismo, hay un aumento de la desinformación y la falta de confianza hacia las vacunas. “Desde la pandemia se observa un incremento de rechazo de las personas, no solo los antivacunas, sino un aumento de las personas que ya no les interesa la vacunación. Las primeras vacunas se aplican cuando el recién nacido está en el hospital, pero las segundas vacunas son responsabilidad de las familias de volver a los centros de salud para vacunarse”.

Tos ferina en Loreto

Al respecto, el infectólogo Juan Carlos Celis del hospital Regional de Loreto manifiesta que en el Perú, en los últimos 10 años, no hemos mejorado. Y hay regiones y provincias que son focos de brotes justamente porque tienen bajas tasa de vacunación, el mejor ejemplo es el brote de tos ferina en Loreto donde la enfermedad afecta a la población desde hace 25 años y donde se reporta más de 2 mil casos y 32 defunciones, hasta el 8 de octubre de este año.

La OMS recomienda que en estas zonas el Estado debe concentrar sus recursos. Pero el Minsa manda brigadas de vacunación y no resuelve “el problema a largo plazo”.

Líderes de las comunidades de Puranchim y Huituyacu denuncian que las brigadas de salud del Minsa llegan solo por un día y se regresan, sin atender a todos los niños ni dejar medicamentos suficientes. Y hay comunidades del Datem del Marañón donde todavía no ha llegado ninguna brigada.

Según Celis, en zonas alejadas como Loreto, donde la vacunación está en crisis, se necesita un plan intercultural de cierre de brechas, a largo plazo (5 años) y con presupuesto.

Y ese plan debe incluir una comunicación en el idioma nativo, con convocatorias a los apus, a las autoridades locales, a los técnicos que hablan en el idioma y luego de un año entrar a estas zonas de difícil acceso. “Este trabajo es presupuesto porque se tiene que contratar enfermeros, sociólogos para que hagan estudio, una vez que se convence a la gente, recién interviene una brigada para que tenga éxito”.

Y esto es falta de decisión política. Ese tema de salud pública requiere decisión del más alto nivel. Algo que le faltó a la gestión de César Vásquez, quien renunció al cargo para postular como senador por Alianza por el Progreso (APP). Nunca declaró en emergencia al Datem de Marañón, a pesar de la muerte de más de veinte niños por la tos ferina.

Asimismo, el exministro de Salud, Víctor Zamora, señala que la gestión de César Vázquez, se caracterizó por usar el Minsa como un lugar para privilegiar el favor político y sacar a los mejores cuadros. “Los profesionales de altas capacidades fueron desplazados por compadres, amigos, familiares”.

La segunda es que la salud pública dejó de ser una prioridad para el sector. “Le quitaron el presupuesto. Y no lo priorizaron dentro de las acciones más importantes del sector”.

El resultado, el regreso de enfermedades ya controladas, la caída de la vacunación progresivamente.

El actual ministro de Salud, Luis Napoleón Quiroz, oficializó la inclusión de la vacuna hexavalente en el Esquema Nacional de Vacunación en octubre de este año. Esta vacuna protege contra seis enfermedades (difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, hepatitis B, influenza) en una sola inyección, lo que reduce el número de inyecciones necesarias y facilita el cumplimiento del esquema de vacunación.

“Esta vacuna era necesaria y urgente, pero el tiempo pasó, los niños murieron y el ministro (Vásquez) no hizo nada”, resaltó Zamora.

Este medio consultó al Minsa si la vacunación será una de sus prioridades y si declarará en emergencia al Datem del Marañón.

La respuesta del Minsa fue que el informe del Endes 2025 (65%) corresponde hasta junio del 2025. Y que la vacunación culmina el 31 de diciembre. “Para la actual gestión, la vacunación continúa siendo una prioridad de salud pública, por lo que se continúa trabajando para proteger a la población contra enfermedades prevenibles con vacunación”, señaló. Para ello, se definirán acciones conjuntas con los gobiernos regionales. La meta es llegar al 95%.

Asimismo, refirió que no se considera necesario declarar el estado de emergencia en el Datem del Marañón, dado que se han tomado las acciones correspondientes desde la detección del brote en noviembre del 2024. Y que desde agosto la curva de contagios presenta un descenso sostenido. Además, se ha hecho la transferencia de S/. 6,635,000 millones a la red de salud del Datem del Marañón y 2.2 millones a la Red Loreto para reforzar la vacunación.

Falta comunicar situación

Para Gabriela Jiménez, exjefa de Inmunizaciones del Minsa, el sector debe transparentar la situación y comunicar a la población sobre la situación de casos y muertes. “La población no está tomando conciencia porque no conoce la situación de la vacunación”. Asimismo, apuntó que es relevante que se discuta a nivel de gobiernos regionales y el Ejecutivo cuáles son las regiones que presentan más vulnerabilidad y que la vacunación sea prioridad sanitaria.

Por su parte, el epidemiólogo Antonio Quispe señaló que el exministro Vásquez ha sido uno de los más corruptos que ha tenido el sector en décadas. Y que el actual ministro no ha cambiado ninguna de las personas que toman decisiones en el Minsa.

“Sigue trabajando con los mismos viceministros de la anterior gestión, con todo el plan de asesores y autoridades de la anterior gestión. Literalmente es la misma gestión de Vázquez”, añadió. Sostuvo que el Minsa al no contar con personal adecuado, pierde la capacidad de vacunar. Y los más perjudicados son los que menos tienen. “Hemos retrocedido casi 50 años en salud pública a niveles de cobertura, paupérrimos que lo único que hacen es exponer a la población vulnerable a enfermedades reemergentes y a la introducción de nuevas enfermedades”.