Salvador del Solar: "La inercia y la indiferencia son los peores caminos"

Delirio, la adaptación de la novela de Laura Restrepo, refleja las complejidades de la sociedad colombiana. “Es un desafío enorme y un privilegio”, nos responde Salvador del Solar acerca de ser parte de una serie que nos traslada a las aulas universitarias de los años 80, al interior de una familia de la clase alta y señala la doble moral de la burguesía.

PUEDES VER: Iberoamérica celebra el cine y Perú retrocede con la nueva ley

El peruano interpreta a Carlos Vicente Londoño, el padre de la protagonista. Su personaje no está del lado correcto de la historia: hace negocios con el narcotráfico y es violento al mismo tiempo que busca proteger a su familia. “Nuestros países vienen de una tradición machista, oficialmente homófoba durante mucho tiempo. Hay en este momento un renacer de una intolerancia, de una homofobia que son preocupantes. Ahora, uno como actor, al momento de tomar un personaje, debe hacerlo acercándose a su humanidad. Lo que somos como seres humanos no es solamente luces, también es sombras. Desde la óptica de mi personaje, él siente que está haciendo lo mejor que puede para llevar a su hijo por el que él considera que es el buen camino, porque siente que va a ser rechazado, incluso maltratado”.

El exministro de Cultura se reúne por Zoom con la prensa de Latinoamérica por la serie que, en cuanto a audiencia, continúa lo hecho por Cien años de soledad. Las entrevistas han sido organizadas por Netflix, pero no esquiva las preguntas que relacionan la ficción con el contexto actual. “Nunca dejo de agradecer que se me considere parte de la industria colombiana y poder encarnar a personajes de grandes novelas que no solo refieren a Colombia. Somos países de similitudes inmensas”.

Después de su paso por la política, Del Solar ha continuado su carrera como actor y director. Su segunda película como cineasta, Ramón y Ramón, compitió en el Festival de San Sebastián y se estrena en esta edición del Festival de Cine de Lima. En abril, en los Premios Platino, dijo que Pantaleón y las visitadoras significó “casi todo” para su carrera en el cine.

“Fue una sorpresa que un cineasta de la talla de Francisco Lombardi quisiera contar conmigo, hasta ahora me identifican con el personaje. Diferentes medios de otros países han preguntado sobre el tema y me siento muy honrado y agradecido. Mi carrera como actor le debe muchísimo”. Si se tratase de llevar otra novela de Vargas Llosa al cine, Del Solar adaptaría un texto sobre un momento clave en la política. “El cine toma muchos años de maduración de los proyectos, pero siempre me ha fascinado La historia de Mayta”, declaraba a La República en Madrid.

“Tenemos que apostar por una política pública audiovisual que se sacuda de prejuicios”

Delirio aborda temas incómodos para el poder, pero la gran diferencia con Perú está en la industria audiovisual; en Colombia parecen no censurar ningún tema. En la serie, la familia Londoño empieza a lavar dinero con la ayuda de las conexiones del estudiante que ingresó becado al colegio de sus hijos. La protagonista, Agustina, crece en ese entorno de contradicciones, de abundancia y secretos. “Ni la novela ni la serie son sobre el narcotráfico. Pero es una obra que reconoce un contexto y hace notar cómo lo que está pasando en la sociedad afecta a una familia y, específicamente, a una integrante. Laura Restrepo es una gran escritora”.

La autora no fue parte de la adaptación, pero dio el visto bueno a la serie. “Ella decía que el delirio que atraviesa a Agustina no es solamente un delirio que viene de su infancia o del descubrimiento de un secreto familiar o que ha heredado genéticamente. Hay todo un linaje, ¿no? Pero es también un delirio que atraviesa las sociedades. Y en cuanto a lo audiovisual, efectivamente, Colombia viene trabajando estupendamente toda su política pública en favor de la producción audiovisual, entendida como una industria cultural que genera empleo, que posiciona a los países, pero como una industria cultural que hace que la imagen de un país y sus obras artísticas se desplieguen ante el mundo”.

-¿Qué te parece que, digamos, tengan esas posibilidades de creación?

Tenemos mucho que aprender en ese sentido. El Perú es un país lleno de talentos. Tenemos grandes directores, guionistas, técnicos, grandes historias y literatura. Nos falta apostar por una política pública audiovisual que tenga continuidad y que se sacuda de prejuicios y de inclinaciones también ideológicas que pierden de vista lo importante de las industrias culturales y se enredan en minucias políticas que perjudican no solamente a todos los peruanos, sino que privan al resto de la región y del mundo de lo que el Perú tiene para dar en el audiovisual.

Hay una frase cuando convencen a Carlos Vicente. Le dicen que así será la economía, que “no vale la pena remar contra la corriente”. ¿Qué opinas de eso?

Yo creo que no solamente vale la pena (remar contra la corriente); es crucial y se puede remar desde todos los rincones, desde todas las posiciones, todos tenemos algo con qué remar. Se puede señalar, como hace también la gran novela de Laura Restrepo y esta estupenda serie adaptada por Andrés Burgos y Verónica Triana. Se puede denunciar desde el arte, se puede ofrecer una imagen que nos permita vernos ante un espejo honesto, no un espejo maquillado, un espejo que tenga espacio para señalar nuestros sueños y nuestras aspiraciones y reconocer las grandes cosas que hemos hecho, pero sin dejar fuera, en los márgenes del espejo, aquellas cosas que tenemos que reconocer. A nivel personal, familiar y social, si no hacemos un esfuerzo por mirar de frente a los problemas que tenemos, solamente vamos a dedicarnos a reproducirlos. Y si queremos meterlos bajo la alfombra, el resultado es el delirio.

Claro, ¿es muy simplista decir “todos son corruptos y así es el país”?

El problema de la desesperanza, el problema de los malos tiempos, es que nos hacen pensar que es imposible cambiar, que las cosas son así como son. Y la historia, no solamente peruana y latinoamericana, de la humanidad, demuestra que las cosas siempre pueden cambiar y no perdamos de vista que pueden cambiar para mal, también. Entonces, la inercia y la indiferencia son los peores caminos. Pensar que las cosas cambiarán por sí mismas es no tomar también una parte de responsabilidad. Por eso, cuando hablamos del audiovisual, no hablamos solamente de una industria.