Política

Comisión de Constitución aprueba ampliar detención preliminar por sicariato y extorsión: pasaría de 48 horas a 15 días

El dictamen fue aprobado con 20 votos a favor y dos abstenciones. Para ser aprobada totalmente, la reforma requiere ahora aprobación del pleno del Congreso en dos legislaturas consecutivas.

Propuesta se da en medio de ola de extorsiones en el Perú | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Propuesta se da en medio de ola de extorsiones en el Perú | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un dictamen que propone ampliar el plazo de detención preliminar por los delitos de sicariato y extorsión, pasando de 48 horas a 15 días calendario. Para ello, la iniciativa plantea modificar los numerales 5 y 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Actualmente, este periodo de detención solo se aplica a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales.

El dictamen fue aprobado con 20 votos a favor y dos abstenciones. Arturo Alegría (Fuerza Popular), presidente de la comisión, respaldó la modificación constitucional. Entre los congresistas que también votaron a favor se encuentran Gladys Echaíz (Honor y Democracia), Alejandro Muñante (Renovación Popular), Wilson Soto (Acción Popular) y Ernesto Bustamante (Fuerza Popular).

PUEDES VER: Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

lr.pe

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, la excepción constitucional que permite ampliar la detención policial hasta por quince días en casos de flagrancia se justifica en que estos delitos “pasan de ser un problema individual a constituir una amenaza contra la sociedad en su conjunto y contra el Estado mismo”. El documento señala que este mismo argumento fue utilizado anteriormente para establecer el plazo de quince días de detención en los delitos de terrorismo y tráfico ilícito de drogas.

Cabe precisar que la medida implica una reforma constitucional para su aplicación. Esto significa que deberá aprobarse en dos legislaturas consecutivas, conforme lo establece el Reglamento del Congreso. Si se mantiene el actual cronograma parlamentario, la ratificación final podría concretarse a inicios de 2026, coincidiendo con el proceso de transición hacia el nuevo Congreso bicameral.

PUEDES VER: Excanciller Rodríguez Mackay: "Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú"

lr.pe
