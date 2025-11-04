HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
🔴 NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre

Política

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

El Poder Judicial informó que Elizabeth Peralta pasa por el control de identidad respectivo.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, realiza audiencia de control de identidad de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta. Foto: Poder Judicial/X
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, realiza audiencia de control de identidad de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta. Foto: Poder Judicial/X

La suspendida fiscal Elizabeth Peralta se entregó a la justicia tras la orden de ubicación y captura en su contra ordenada por el juez supremo Juan Carlos Checkley como parte del proceso por presunto tráfico de influencias y cohecho en el caso Andrés Hurtado 'Chibolín'.

Tras su presentación, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checkley, realizó la audiencia de control de identidad, paso previo para antes de que sea trasladada a un penal.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, realiza audiencia de control de identidad de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta. Foto: Poder Judicial/X

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, realiza audiencia de control de identidad de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta. Foto: Poder Judicial/X

PUEDES VER: Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

lr.pe

El ultimo 29 de octubre, el juez Checkley dispuso la libertad de Peralta Santur vía revisión de oficio de los 18 meses de prisión preventiva impuestos en su contra. La medida prohibía a la suspendida fiscal comunicarse con otros investigados, así como con personas que hayan declarado o tengan que declarar como testigos del caso. Además, se fijó una caución de S/10 000.

Tras esta decisión, Peralta salió del penal de Chorrillos donde permanecía recluida desde el 3 de diciembre del 2024, sin embargo, la fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó declarar nula dicha excarcelación. De acuerdo con el Código Penal esta solicitud debe resolverse antes de hacer efectiva la libertad, por lo que el juez Checkey modificó su resolución y dispuso que la liberación se realice únicamente cuando la medida sea consentida y tenga firmeza.

En la resolución de ubicación y captura dictada por el magistrado se dispuso que se comunique la medida a la Policía Nacional, al Registro de Requisitorias del Poder Judicial, a INTERPOL y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, proporcionando la información de identidad y domicilio de Peralta, con el fin de facilitar su pronta localización y asegurar el desarrollo del proceso en su contra.

