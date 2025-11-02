HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?
Política

Politólogo español alerta sobre el nuevo intento de Keiko Fujimori: “El retorno de una dinastía que nunca soltó el poder”

El analista político español Alán Barroso revela las verdaderas motivaciones detrás de la candidatura de la lideresa de Fuerza Popular y advierte que representa la persistencia del poder fujimorista en la política peruana.


El español acusa a Keiko de querer perpetuar una dinastía política.
Alán Barroso es un politólogo y activista español, de tan solo 28 años de edad, que ha llamado la atención tras haber hecho un crítico análisis de la candidatura de Keiko Fujimori en un video publicado en su cuenta de Facebook, en el que expone cuáles serían los verdaderos motivos de la lideresa de Fuerza Popular a propósito de su cuarto intento por convertirse en jefa de Estado. “Hay algo profundamente podrido en que vuelva a presentarse a la Presidencia, y su regreso no es el de una ciudadana más que busca servir al país, sino el de una dinastía que nunca ha querido soltar de verdad el poder (...) Keiko no es una candidata cualquiera, ella es el síntoma de una enfermedad política que el Perú aún no ha logrado curar…”, alega contundentemente Barroso y señala así también el hecho de que su padre, Alberto Fujimori, haya sido el “dictador que encarceló, esterilizó y robó” a la población peruana.

El analista político arguye además que Keiko Fujimori estaría pretendiendo adoptar un falso papel de “candidata democrática” con el único propósito de restaurar el “viejo régimen autoritario fujimorista”. En tanto, evidencia el archivamiento del caso Cócteles por parte del Tribunal Constitucional, lo que para Barroso no sería ninguna coincidencia: “Esta es la señal más clara de que el Poder Judicial peruano sigue funcionando como escudo para los poderosos y como garrote para los pobres”, refutó el politólogo español y, asimismo, acusó a Keiko de haber hecho una copia del discurso de su padre durante la presentación de su candidatura en Trujillo, con promesas de “mano dura y exaltación de autoridad”.  

Barroso tampoco dejó de criticar la postura de la líder fujimorista con respecto a las marchas en nuestro país, quien con un claro discurso acusador habría prometido “luchar contra el terrorismo urbano”, situación que refleja la desconexión de Keiko Fujimori con el pueblo peruano y que va en contra de la realidad que vivimos, para el analista, ya que no se puede meter “en el mismo saco” a los delincuentes y personas que están en todo su derecho de protestar. “Cada vez que el fujimorismo ha prometido orden, lo que ha traído, lo sabe el mundo entero, es represión, censura y saqueo para el pueblo… Orden para ellos, pero miedo para todos los demás”, infirió y expuso así el nivel de corrupción que atraviesa el Perú al cambiar de mandatarios no por elección del pueblo, sino por conspiraciones entre ellos mismos, a la par de un Congreso que dirige y planifica todo esto.   

Las palabras de Alán Barroso, quien labora actualmente para el periódico digital El HuffPost y ha ganado notoria popularidad gracias al contenido y análisis político que difunde en sus cuentas de Facebook y YouTube, han generado un amplio eco en las redes sociales, donde miles de usuarios peruanos han compartido su reflexión como una advertencia sobre los riesgos de normalizar el retorno del fujimorismo al poder. Su crítica no solo apunta a una figura política como Keiko Fujimori, sino a un sistema que aún no ha roto con las prácticas autoritarias y la impunidad del pasado. Finalmente, el joven politólogo español hace un llamado a la memoria colectiva y a la responsabilidad ciudadana frente a una historia que amenaza con repetirse.

