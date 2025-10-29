HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco
Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      
Política

Diego Pomareda: “Es posible hacer política de forma diferente y enfrentar a los políticos tradicionales”

En ‘Arde Troya’, el abogado y docente de la PUCP sostuvo que el país necesita nuevas generaciones con prácticas distintas en la política. Aseguró que se considera de una derecha liberal y no formará parte de ningún partido vinculado a la coalición autoritaria.


El columnista de La República fue entrevistado por Juliana Oxenford.
El columnista de La República fue entrevistado por Juliana Oxenford.

En la reciente edición de ‘Arde Troya’ se presentó el abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP Diego Pomareda, quien fue entrevistado por Juliana Oxenford para comentar sobre la coyuntura política tras su polémico encuentro con la congresista Patricia Chirinos en ‘El valor de la verdad’. “Existe la posibilidad de hacer política de una forma diferente, en la que se ve a gente joven enfrentando, razonablemente, a estos políticos tradicionales”, partió diciendo el también columnista de La República

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, Pomareda refirió que, si bien es más conveniente, hasta cierto punto, no participar en política y la apatía que se observa hacia esta es un acto racional, existen diferentes formas de hacerlo. “Creo que mi rol en este momento dentro de la sociedad es ofrecer una alternativa al país para que gente joven con prácticas diferentes, que enfrente al abuso, pueda ser una opción”, dijo el abogado y que así también se considera como de derecha liberal, aunque por el momento no cuenta con un partido definido, pero que de ninguna manera habría posibilidad de que forme parte de ninguno de los de la coalición autoritaria. 

TE RECOMENDAMOS

PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: PNP actuó por órdenes superiores, nuevo testimonio contradice al suboficial Magallanes en asesinato de Trvko, asegura abogado

lr.pe

Por otra parte, el constitucionalista comentó que él se encuentra sancionado actualmente por el Congreso y que tiene un proceso de un año dentro de las instancias laborales, ya que en sus últimos cuatro días como asesor de esta institución lo amonestaron por haber publicado unos tuits en los que afirmaba que el Estado constitucional está quebrándose por las acciones del Legislativo. “Ya he venido enfrentando al poder de tal modo que estoy asumiendo las consecuencias: me han perseguido dentro del Parlamento, me han hostigado laboralmente, pero es parte de esto, lamentablemente”, señaló Pomareda. 

En tanto, frente a la pregunta de la periodista Juliana Oxenford sobre si se podría dar la aparición de un outsider en estas próximas elecciones, Pomareda indicó que este es un escenario posible, con mayor razón, ahora que tenemos 39 candidatos presidenciales de quienes la gente no tiene mucha información aún. “Este Congreso ha aprobado las normas electorales de tal manera que los partidos que están en el poder actualmente puedan verse beneficiados y que con una votación reducida de 10 o 12% puedan llegar a una segunda vuelta y, con ello, tener una mayoría parlamentaria”, añadió el constitucionalista.

Notas relacionadas
Este video no muestra sesión del Congreso de Nepal antes de las protestas que terminaron con su destrucción

Este video no muestra sesión del Congreso de Nepal antes de las protestas que terminaron con su destrucción

LEER MÁS
Este es el país con más partidos políticos en América Latina: descubre quién encabeza la lista

Este es el país con más partidos políticos en América Latina: descubre quién encabeza la lista

LEER MÁS
Perú lidera el ranking mundial de países que irán en declive, según sus ciudadanos: 90% de habitantes son pesimistas sobre la situación del país

Perú lidera el ranking mundial de países que irán en declive, según sus ciudadanos: 90% de habitantes son pesimistas sobre la situación del país

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

LEER MÁS
Fuerza Popular: Keiko Fujimori postulará con Luis Galarreta y Miki Torres a las elecciones 2026

Fuerza Popular: Keiko Fujimori postulará con Luis Galarreta y Miki Torres a las elecciones 2026

LEER MÁS
APP retira a Óscar Acuña de lista de precandidatos al Congreso tras ser acusado de recibir coima de Frigoinca

APP retira a Óscar Acuña de lista de precandidatos al Congreso tras ser acusado de recibir coima de Frigoinca

LEER MÁS
Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

LEER MÁS
Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

LEER MÁS
José Jerí es el tercer presidente con mayor desaprobación en la región: 54.2% lo rechaza, según encuestadora argentina

José Jerí es el tercer presidente con mayor desaprobación en la región: 54.2% lo rechaza, según encuestadora argentina

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025