Diego Pomareda: “Es posible hacer política de forma diferente y enfrentar a los políticos tradicionales”

En la reciente edición de ‘Arde Troya’ se presentó el abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP Diego Pomareda, quien fue entrevistado por Juliana Oxenford para comentar sobre la coyuntura política tras su polémico encuentro con la congresista Patricia Chirinos en ‘El valor de la verdad’. “Existe la posibilidad de hacer política de una forma diferente, en la que se ve a gente joven enfrentando, razonablemente, a estos políticos tradicionales”, partió diciendo el también columnista de La República.

Asimismo, Pomareda refirió que, si bien es más conveniente, hasta cierto punto, no participar en política y la apatía que se observa hacia esta es un acto racional, existen diferentes formas de hacerlo. “Creo que mi rol en este momento dentro de la sociedad es ofrecer una alternativa al país para que gente joven con prácticas diferentes, que enfrente al abuso, pueda ser una opción”, dijo el abogado y que así también se considera como de derecha liberal, aunque por el momento no cuenta con un partido definido, pero que de ninguna manera habría posibilidad de que forme parte de ninguno de los de la coalición autoritaria.

Por otra parte, el constitucionalista comentó que él se encuentra sancionado actualmente por el Congreso y que tiene un proceso de un año dentro de las instancias laborales, ya que en sus últimos cuatro días como asesor de esta institución lo amonestaron por haber publicado unos tuits en los que afirmaba que el Estado constitucional está quebrándose por las acciones del Legislativo. “Ya he venido enfrentando al poder de tal modo que estoy asumiendo las consecuencias: me han perseguido dentro del Parlamento, me han hostigado laboralmente, pero es parte de esto, lamentablemente”, señaló Pomareda.

En tanto, frente a la pregunta de la periodista Juliana Oxenford sobre si se podría dar la aparición de un outsider en estas próximas elecciones, Pomareda indicó que este es un escenario posible, con mayor razón, ahora que tenemos 39 candidatos presidenciales de quienes la gente no tiene mucha información aún. “Este Congreso ha aprobado las normas electorales de tal manera que los partidos que están en el poder actualmente puedan verse beneficiados y que con una votación reducida de 10 o 12% puedan llegar a una segunda vuelta y, con ello, tener una mayoría parlamentaria”, añadió el constitucionalista.