Rafael López Aliaga y César Sandoval retoman diálogo a favor del proyecto Tren Lima–Chosica

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, y César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), han restablecido su relación de colaboración para avanzar en el proyecto Tren Lima–Chosica. De acuerdo con una reciente declaración de López Aliaga, habría restablecido "su amistad" con Sandoval con la finalidad de plantear una mesa técnica y poner en marcha los cuestionados trenes traídos de Estados Unidos.

"Con el ministro de Transportes hemos restablecido una amistad. En serio, yo lo he llamado, le he dicho al caballero: 'Mira, esto no puede ser personal. Aquí está en juego el bienestar de mucha gente'. Lo he llamado por el tren, por eso lo he llamado", declaró durante la inauguración de una loza deportiva en el distrito de Ate.

Estas palabras las dio luego de que invitará al ministro de Transporte y Comunicaciones y al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para que desarrollen una reunión técnica, y así "encontrar una solución al tema pendiente", haciendo referencia a los trenes Lima-Chosica.

César Sandoval responde a Rafael López Aliaga

El pasado 22 de septiembre, el titular del MTC, César Sandoval, aclaró que su sector nunca se opuso al proyecto del tren Lima-Chosica y saludó las declaraciones respetuosas del burgomaestre. "Ya se verá seguramente esa reunión y así deben actuar las autoridades, con respeto, tolerancia y desde el punto de vista responsable, salvaguardando siempre la integridad, salud y vida de las personas. Saludo las expresiones del señor alcalde y su predisposición de conversar seriamente y técnicamente de los trenes", declaró el ministro durante una reunión que mantuvo con los alcaldes de Pataz.

López Aliaga y César Sanoval tuvieron desacuerdos públicos

En julio de 2025, el ministro Sandoval calificó de "mentiroso" al alcalde tras una carta notarial en la que López Aliaga afirmaba haber sostenido reuniones previas a su designación como ministro. Sandoval negó estas afirmaciones y anunció una demanda por difamación y calumnia, acusando al burgomaestre de construir un relato falso sobre su relación.

Por su parte, López Aliaga acusó al ministro de intentar desmantelar el material ferroviario donado por Caltrain para un "negocio mal habido", advirtiendo que, si persistía la denuncia por difamación, llevaría el caso a los tribunales.