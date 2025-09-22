HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     
Política

Rafael López Aliaga y César Sandoval retoman diálogo a favor del proyecto Tren Lima–Chosica

López Aliaga tiene menos de 20 días para concretar acuerdos, por lo que las obras que deja inconclusas, cuando sean terminadas, ya no formarán parte de su gestión.

Rafael López Aliaga habría retomado "amistad" con ministro del MTC. Foto: composición LR
Rafael López Aliaga habría retomado "amistad" con ministro del MTC. Foto: composición LR

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, y César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), han restablecido su relación de colaboración para avanzar en el proyecto Tren Lima–Chosica. De acuerdo con una reciente declaración de López Aliaga, habría restablecido "su amistad" con Sandoval con la finalidad de plantear una mesa técnica y poner en marcha los cuestionados trenes traídos de Estados Unidos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Con el ministro de Transportes hemos restablecido una amistad. En serio, yo lo he llamado, le he dicho al caballero: 'Mira, esto no puede ser personal. Aquí está en juego el bienestar de mucha gente'. Lo he llamado por el tren, por eso lo he llamado", declaró durante la inauguración de una loza deportiva en el distrito de Ate.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Aparecen pintas de Juan José Santiváñez postulando al Senado 2026 en Arequipa

lr.pe

Estas palabras las dio luego de que invitará al ministro de Transporte y Comunicaciones y al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para que desarrollen una reunión técnica, y así "encontrar una solución al tema pendiente", haciendo referencia a los trenes Lima-Chosica.

César Sandoval responde a Rafael López Aliaga

El pasado 22 de septiembre, el titular del MTC, César Sandoval, aclaró que su sector nunca se opuso al proyecto del tren Lima-Chosica y saludó las declaraciones respetuosas del burgomaestre. "Ya se verá seguramente esa reunión y así deben actuar las autoridades, con respeto, tolerancia y desde el punto de vista responsable, salvaguardando siempre la integridad, salud y vida de las personas. Saludo las expresiones del señor alcalde y su predisposición de conversar seriamente y técnicamente de los trenes", declaró el ministro durante una reunión que mantuvo con los alcaldes de Pataz.

López Aliaga y César Sanoval tuvieron desacuerdos públicos

En julio de 2025, el ministro Sandoval calificó de "mentiroso" al alcalde tras una carta notarial en la que López Aliaga afirmaba haber sostenido reuniones previas a su designación como ministro. Sandoval negó estas afirmaciones y anunció una demanda por difamación y calumnia, acusando al burgomaestre de construir un relato falso sobre su relación.

Por su parte, López Aliaga acusó al ministro de intentar desmantelar el material ferroviario donado por Caltrain para un "negocio mal habido", advirtiendo que, si persistía la denuncia por difamación, llevaría el caso a los tribunales.

Notas relacionadas
César Sandoval cuestiona a López Aliaga por tren Lima-Chosica: "Llevar el tema al Congreso sí es politizar"

César Sandoval cuestiona a López Aliaga por tren Lima-Chosica: "Llevar el tema al Congreso sí es politizar"

LEER MÁS
López Aliaga mintió sobre la operatividad y el estado de las locomotoras y vagones del tren de Caltrain

López Aliaga mintió sobre la operatividad y el estado de las locomotoras y vagones del tren de Caltrain

LEER MÁS
Trenes de López Aliaga en mal estado: informe revela que 84 vagones de los 90 necesitarán reparaciones antes de operar

Trenes de López Aliaga en mal estado: informe revela que 84 vagones de los 90 necesitarán reparaciones antes de operar

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aparecen pintas de Juan José Santiváñez con los colores del partido APP en Arequipa

Aparecen pintas de Juan José Santiváñez con los colores del partido APP en Arequipa

LEER MÁS
Dina Boluarte: revelan lujosos regalos recibidos por la presidenta entre perfume Dior, estatuas y cosméticos

Dina Boluarte: revelan lujosos regalos recibidos por la presidenta entre perfume Dior, estatuas y cosméticos

LEER MÁS
Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

LEER MÁS
Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

LEER MÁS
Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

LEER MÁS
Tomás Gálvez anuncia que evaluará la permanencia de Rafael Vela y Domingo Pérez en el equipo Lava Jato

Tomás Gálvez anuncia que evaluará la permanencia de Rafael Vela y Domingo Pérez en el equipo Lava Jato

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aparecen pintas de Juan José Santiváñez con los colores del partido APP en Arequipa

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura

'Majo con sabor' sorprende con confesión sobre Gino Assereto tras abrupto final de su relación: "Pensaba en un futuro con él"

Política

Aparecen pintas de Juan José Santiváñez con los colores del partido APP en Arequipa

Ley de cadena perpetua para el secuestro y extorsión es una medida populista, aseguran especialistas

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Aparecen pintas de Juan José Santiváñez con los colores del partido APP en Arequipa

Ley de cadena perpetua para el secuestro y extorsión es una medida populista, aseguran especialistas

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota