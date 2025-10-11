HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal de la Nación cambia a la coordinadora de las fiscalías de crimen organizado y regresa Chávez Cotrina

Fany Quispe había asumido este cargo hace nueve meses, en reemplazo de Chávez Cotrina que hoy regresa como Coordinador Nacional de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado.

Jorge Chávez Cotrina regresa a la coordinación de las fiscalía de crimen organizado
Jorge Chávez Cotrina regresa a la coordinación de las fiscalía de crimen organizado | La República | La República

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas dispuso la salida de la fiscal superior Fany Quispe Farfán de la coordinación de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado y el regreso a dicho cargo del fiscal superior Jorge Chávez Cotrina. Este el primer cambio trascendente que realiza Gálvez desde que el 22 de septiembre asumió la fiscalía de la Nación, tras la suspensión de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela.

Fany Quispe asumió la coordinación de dichas fiscalías especializadas en enero de este año, justamente en reemplazo de Chávez Cotrina, con el objetivo de dar un mayo impulso a las investigaciones contra las bandas delincuenciales que venían realizando extorsiones en Lima, por encargo de Delia Espinoza.

Este nuevo enroque se oficializó el día de hoy con la publicación de la respectiva resolución en el diario oficial El Peruano. "Dar por concluida la designación de la abogada Fany Soledad Quispe Farfán, fiscal superior titular especializada contra la criminalidad organizada de Lima distrito Fiscal de Lima Centro (...) como coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada", indica el artículo primero de la Resolución de fiscalía de la Nación N° 3080-2025-MP-FN

Tomás Gálvez empezó a realizar cambios trascendentes en el Ministerio Público

Tomás Gálvez empezó a realizar cambios trascendentes en el Ministerio Público

Además, se deja sin efecto la designación de Quispe como Jefa de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y coordinadora del Despacho de la Fiscalía de la Nación , ante la Sección de Asuntos para Narcóticos (DAS) y DEA de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos vinculados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas"

En la misma resolución se establece que Chávez Cotrina asumirá la Coordinación Nacional de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado y la jefatura de la Oficina de Coordinación y Enlace con las organismos antinarcóticos. Chávez Cotrina se venía desempeñando como titular de la Primera Fiscalía Superior Nacional contra el Crimen Organizado.

La doctora Quispe Farfán continuará desempeñándose como titular de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada Contra la Criminalidad Organizada. La resolución no precisa los motivos del doctor Gálvez Villegas para este cambio, por lo que supone es un tema de confianza personal. Hay una escueta referencia muy genérica al proceso de modernización de la gestión pública y el objetivo estratégico institucional destinado a "incrementar la persecución penal, la prevención del delito y la defensa de los derechos ciudadanos en beneficio de la sociedad".

Jorge Chávez Cotrina regresa como Coordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado

Jorge Chávez Cotrina regresa como Coordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado

