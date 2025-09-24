HOYSuscripcion LR Focus

Katy Ugarte evita responder sobre reforma de AFP y censura al ministro de Justicia

La congresista esquivó preguntas sobre la reforma del sistema de pensiones y su postura frente a la eventual censura de Santiváñez. Los cuestionamientos se intensificaron cuando tampoco aclaró si será candidata al Senado.

Congresista se limitó a responder a la prensa cusqueña. Foto: Luis Álvarez, La República
La parlamentaria Katy Ugarte tuvo un accidentado encuentro con la prensa de Cusco al ser consultada sobre su postura frente a la eventual censura al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, la reforma del sistema de pensiones (AFP) y su posible candidatura al Senado. En todos los casos, su respuesta fue considerada ambigua o evasiva, lo que desató un clima de tensión.

Respecto a la situación del ministro Santiváñez, la legisladora evitó fijar una posición firme. Ante la insistencia de los periodistas, se limitó a señalar que “el Congreso es un ente político y es un tema que se decidirá con su bancada” y no profundizó en si respaldaría la censura planteada en el Parlamento. Su falta de definición generó críticas por mostrarse tibia en un tema de alta importancia.

Consultada luego sobre la reforma del sistema de pensiones (AFP), la legisladora respondió únicamente que había respaldado el último retiro de fondos. “Yo voté a favor del retiro”, afirmó, sin pronunciarse sobre su cuestionado voto de la ley que favorecería a las AFP's, esta respuesta resultó insuficiente, pues esperaban claridad en sus declaraciones.

Presentan oficialmente moción de censura contra Juan José Santiváñez con 35 firmas

El momento más tenso se produjo cuando se le preguntó si postulará al Senado en las próximas elecciones. Ugarte no respondió, pese a la insistencia de la prensa. “¿Va a ser candidata al Senado, congresista?”, se le repitió en varias oportunidades sin obtener respuesta alguna.

El silencio de la parlamentaria, también desató airados reclamos de algunos ciudadanos presentes. “¡Tiene que respetar al pueblo! ¡Y el pueblo le damos respeto!”, increparon, denunciando una falta de transparencia. Otros asistentes advirtieron que estas actitudes generan un mal ejemplo: “¡Nuestros niños cómo quedan! ¡Aprendiendo lo malo!”.

El incidente reflejó la creciente desconfianza hacia el Congreso y el distanciamiento entre autoridades y población.

