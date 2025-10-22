Rospigliosi pide que suboficial Magallanes sea reintegrado a la PNP, a pesar de la muerte de ‘truko’

El fujimorista y presidente del Congreso, Fernando Rospligliosi, pidió que el sub oficial de la Policía Luis Magalles, quien disparó y acabó con la vida del cantante de hip hop Eduardo Ruiz civil, sea “reintegrado al servicio de inmediato”, pues el “solo cumplió con su deber” conforme a ley.

En sus redes sociales publicó una fotografía con el suboficial, junto a su madre y su hermano mostrando su apoyo y manifestó que Magallanes sigue hospitalizado por la golpiza que le provocaron “terroristas y delincuentes”.

“Está ilegalmente detenido hasta el jueves por fiscal y juez prevaricadores. Por ley del Congreso, está prohibida prisión preliminar o preventiva en estos casos. Por eso los delincuentes y sus secuaces en el Congreso atacan estas leyes a favor de la policía”.

Rospligliosi ha reiterado con estos calificativos de ‘terrorista’ contra el civil fallecido, a pesar que el padre de este último señalara que no lo era.

El padre del rapero, Roger Ruiz, presentó una carta notarial contra el congresista a fin de que se rectifique y expresó que se está manchando el honor de su hijo. “Mi hijo no es ningún terruco, mi hijo es un artista que salió a expresar su sentimiento en este Perú que está desangrándose, asesinaron a mi hijo”.

Roger Ruiz ha pedido además al gobierno de José Jerí justicia y que se brinde ayuda para su nieto de 10 años. “Yo tengo que velar por él, pero el Estado también tiene una responsabilidad”.

Hay que precisar que entorno a este caso la policía ha solicitado al Ministerio Público que la investigación preliminar sea conducida por la División de Investigación de Homicidios (Dirincri).

Precisó que toda información obtenida por el Ministerio Público deberá ser remitida a la PNP, limitando así la actuación independiente de la fiscal a cargo.