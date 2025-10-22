HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
VOTO DE CONFIANZA EN VIVO: Congreso evaluará a los nuevos ministros del Gabinete Jerí

Política

Rospigliosi pide que suboficial Magallanes sea reintegrado a la PNP, a pesar de la muerte de ‘truko’

Para presidente del Congreso la detención de Luis Magallanes es “ilegal”. Padre del rapero fallecido presentó carta notarial contra Rospigliosi. “Mi hijo no es ningún terrorista”.

Rospigliosi pide reincorporación de suboficial Magallanes.
Rospigliosi pide reincorporación de suboficial Magallanes.

El fujimorista y presidente del Congreso, Fernando Rospligliosi, pidió que el sub oficial de la Policía Luis Magalles, quien disparó y acabó con la vida del cantante de hip hop Eduardo Ruiz civil, sea “reintegrado al servicio de inmediato”, pues el “solo cumplió con su deber” conforme a ley.

En sus redes sociales publicó una fotografía con el suboficial, junto a su madre y su hermano mostrando su apoyo y manifestó que Magallanes sigue hospitalizado por la golpiza que le provocaron “terroristas y delincuentes”.

“Está ilegalmente detenido hasta el jueves por fiscal y juez prevaricadores. Por ley del Congreso, está prohibida prisión preliminar o preventiva en estos casos. Por eso los delincuentes y sus secuaces en el Congreso atacan estas leyes a favor de la policía”.

Rospligliosi ha reiterado con estos calificativos de ‘terrorista’ contra el civil fallecido, a pesar que el padre de este último señalara que no lo era.

El padre del rapero, Roger Ruiz, presentó una carta notarial contra el congresista a fin de que se rectifique y expresó que se está manchando el honor de su hijo. “Mi hijo no es ningún terruco, mi hijo es un artista que salió a expresar su sentimiento en este Perú que está desangrándose, asesinaron a mi hijo”.

Roger Ruiz ha pedido además al gobierno de José Jerí justicia y que se brinde ayuda para su nieto de 10 años. “Yo tengo que velar por él, pero el Estado también tiene una responsabilidad”.

Hay que precisar que entorno a este caso la policía ha solicitado al Ministerio Público que la investigación preliminar sea conducida por la División de Investigación de Homicidios (Dirincri).

Precisó que toda información obtenida por el Ministerio Público deberá ser remitida a la PNP, limitando así la actuación independiente de la fiscal a cargo.

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Gobierno de José Jerí no descarta declarar toque de queda tras estado de emergencia

Dina Boluarte: Poder Judicial rechaza pedido de impedimento de salida del país por caso cirugías

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Gabinete Ernesto Álvarez EN VIVO: Congreso debate si otorga el voto de confianza

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

Gustavo Adrianzén dejó de ser representante de Perú ante la ONU: Gobierno de José Jerí cesó sus funciones en New York

JNJ se resiste a cumplir con fallo judicial que repone a Delia Espinoza en la fiscalía de la Nación

Vladimir Cerrón pierde más de S/1 millón: PJ dispone transferir dinero de sus cuentas bancarias a favor del estado

