HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Política

Policía Nacional del Perú registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana: solo el 14% confía en ellos

La PNP no supera el 30% de confianza durante la última década. Su mejor registro fue en 2020, durante la pandemia, con apenas 28.2% de aprobación ciudadana.

Policía ha sido criticada por la represión policial captada en marchas ciudadanas | Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR
Policía ha sido criticada por la represión policial captada en marchas ciudadanas | Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

La confianza en la Policía Nacional del Perú (PNP) se desploma. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el nivel de confianza en la institución policial alcanzó su registro más bajo desde 2014. Según los datos presentados, solo el 14.2 % de la población confía actualmente en la PNP.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El índice de confianza ha caído más de tres puntos porcentuales respecto al año 2024, cuando se ubicaba en 17.6 %. Recientes hechos, como el asesinato del rapero Eduardo Ruiz, conocido como “Trvco”, o la revelación de vínculos entre efectivos policiales y el cabecilla criminal Erick Moreno, alias “El Monstruo”, han contribuido a deteriorar la imagen de la institución ante la ciudadanía.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Porcentaje de confianza en la PNP (2014-2025) | Cuadro: Juan Carbajal.

Porcentaje de confianza en la PNP (2014-2025) | Cuadro: Juan Carbajal.

PUEDES VER: Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

lr.pe

Los registros históricos muestran que la confianza en la PNP nunca ha superado el 50 %. Su nivel más alto se alcanzó en el año 2020, marcado por la pandemia de la COVID-19, cuando llegó al 28.2 %. Desde entonces, la institución ha mantenido una tendencia descendente que culmina este año con su mínimo histórico.

Este desplome en los niveles de aprobación ocurre en un contexto de constantes denuncias por represión policial. Durante la reciente marcha contra José Jerí y el Congreso, realizada el 15 de octubre, se reportaron diversos episodios de violencia policial que dejaron como saldo un civil fallecido y más de 120 personas heridas.

PUEDES VER: Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

lr.pe

Nuevo ministro del Interior anuncia depuración en la PNP

el general en retiro de la PNP, Vicente Tiburcio Orbezo anunció una profunda reforma dentro de la Policía Nacional del Perú. Su propuesta central consiste en una depuración inmediata para erradicar a los agentes involucrados en actos de corrupción. Según precisó, esta decisión busca reforzar las políticas de seguridad ciudadana y recuperar la confianza de la población, deteriorada por los constantes escándalos en la institución.

PUEDES VER: TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

lr.pe

El ministro calificó el actual régimen disciplinario policial como excesivamente permisivo, al permitir que los efectivos corruptos permanezcan en servicio. Por ello, subrayó la urgencia de modificar dicho sistema para que las sanciones sean más rápidas y efectivas: “Vamos a cambiar a ese régimen disciplinario de la Policía Nacional. Este régimen disciplinario es un régimen que protege demasiado al policía. Un régimen demasiado blando. Entonces, aquí tenemos que actuar inmediatamente”, dijo durante su primera entrevista.

Tiburcio informó que el alto mando ya recibió órdenes para ejecutar un trabajo articulado a nivel nacional, desde Tumbes hasta Tacna, con énfasis en la inteligencia y la investigación criminal. Asimismo, adelantó que solicitará al Congreso facultades legislativas para implementar una reforma integral que permita la separación inmediata de los efectivos que infrinjan la ley.

Notas relacionadas
Rosa María Palacios ante muerte de Eduardo Ruiz: “Es muy difícil que se encuentre justicia si la Policía no actúa profesionalmente”

Rosa María Palacios ante muerte de Eduardo Ruiz: “Es muy difícil que se encuentre justicia si la Policía no actúa profesionalmente”

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

LEER MÁS
Mujer sube a tender ropa a su techo y es sorprendida por 3 presuntos rateros en San Juan de Lurigancho

Mujer sube a tender ropa a su techo y es sorprendida por 3 presuntos rateros en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

LEER MÁS
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

LEER MÁS
JNJ acatará resolución a favor de Delia Espinoza, pero no la repondría en la Fiscalía de la Nación

JNJ acatará resolución a favor de Delia Espinoza, pero no la repondría en la Fiscalía de la Nación

LEER MÁS
Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

LEER MÁS
Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

El crimen no se detiene: matan a salsero y bailarina

Política

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025