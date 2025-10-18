Marcha Generación Z EN VIVO: ¿qué se sabe de la protesta de hoy tras el asesinato de Eduardo Ruiz por parte de la PNP?

Las movilizaciones de la Generación Z parece no detenerse. Jóvenes volverán a concentrarse este sábado en el centro de Lima para protestar contra el gobierno de José Jerí y exigir justicia por Eduardo Ruiz Sanz, el joven asesinado por un disparo policial durante la Marcha Nacional del 15 de octubre. En redes sociales se viralizaron afiches convocando a movilizaciones hoy sábado 18 y domingo 19 de octubre.