Marcha Generación Z EN VIVO: ¿qué se sabe de la protesta de hoy tras el asesinato de Eduardo Ruiz por parte de la PNP?
Jóvenes de la Generación Z vuelven a las calles para protestar contra el gobierno y el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, el joven asesinado durante la marcha del 15 de octubre.
- Poder Judicial ordena detención por 7 días contra Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz
- José Jerí homenajea a la PNP dos días después del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz: policías recibirán canastas
Las movilizaciones de la Generación Z parece no detenerse. Jóvenes volverán a concentrarse este sábado en el centro de Lima para protestar contra el gobierno de José Jerí y exigir justicia por Eduardo Ruiz Sanz, el joven asesinado por un disparo policial durante la Marcha Nacional del 15 de octubre. En redes sociales se viralizaron afiches convocando a movilizaciones hoy sábado 18 y domingo 19 de octubre.