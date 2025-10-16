Marcha contra José Jerí: registran al menos 11 ataques de la policía contra periodistas en protesta ciudadana

La represión policial no solo alcanzó a los ciudadanos que se manifestaron en las calles, sino también a los periodistas que cubrían la protesta ciudadana. Según un reporte preliminar de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), al menos once ataques contra hombres y mujeres de prensa se registraron durante la movilización del 15 de octubre en contra del Gobierno de José Jerí y el Congreso. Los incidentes incluyen empujones por parte de agentes policiales, impactos de proyectiles de armas de fuego, golpes con bombas lacrimógenas, entre otros actos de agresión.

Fueron diez los periodistas afectados por la represión: Graciela Tiburcio, Víctor Castillo, Juan Mandamiento, Valia Aguirre, Flor Núñez, Antonio Melgarejo, Alessandra Rozas, Diego Condori y Gabriel García, quien fue atacado en dos ocasiones durante la misma jornada.

García conversó con La República y relató los dos episodios de violencia que sufrió: “Durante la represión frente al Congreso, mientras lanzaban bombas lacrimógenas, llegué a un punto donde las rejas ya habían sido derribadas por los manifestantes. Levanté las manos y le pedí al policía que me diera un poco de tiempo. Sin embargo, la línea de agentes del lado izquierdo de Abancay me empujó de todos modos; caí sobre las rejas y comenzaron a patearme. (…) El segundo hecho ocurrió en la plaza San Martín, mientras registraba el enfrentamiento. De pronto sentí el impacto de un perdigón en mi pantorrilla derecha. Los policías nos expulsaron entre insultos. (…) Decidí retirarme para recibir atención de los brigadistas. Le dije a un agente que tenía una herida de perdigón en la pierna, pero no le importó y nos hizo retroceder a balazos. (…) Una compañera me llevó a un centro médico, donde finalmente un doctor pudo atenderme”.

Por su parte, Alessandra Rozas, otra de las periodistas afectadas por la represión, también dio su testimonio a La República: “Los dos perdigones que me impactaron fueron cuando estábamos en Abancay con Piérola. Ahí hubo una fuerte represión y enfrentamientos entre el bloque universitario y la Policía. (…) No había razón para disparar, y aun así lo hicieron. (…) Una bomba lacrimógena quemó mi mochila y mi casaca, pero, dentro de todo, no llegó a causarme una herida. (…) Cerca del Real Plaza Centro Cívico vi cómo los policías patearon a un manifestante hasta dejarlo prácticamente inconsciente. Cuando intenté tomar una foto, comenzaron a golpearme. (…)”.

Periodista de La República también sufrió violencia policial durante la protesta ciudadana

Además de los casos ya mencionados, se han registrado otros testimonios de agresión contra trabajadores de la prensa. Uno de ellos es el de Gabriela Coloma, periodista de La República, quien relató haber sido víctima de la represión policial mientras cubría la marcha en contra del Gobierno de Jerí y el Congreso.

La reportera señaló que el ataque ocurrió durante la noche: “Fue en el momento en que hubo disturbios en la plaza San Martín, aproximadamente entre las 8 y 8:30 p. m. Estaba con un grupo de fotoperiodistas y comenzaron a dispararnos perdigones”, declaró.

No es la primera vez que Coloma sufre violencia policial. Durante las primeras marchas de la denominada “Generación Z”, un efectivo le arrebató su teléfono celular en medio de un enfrentamiento entre manifestantes y agentes policiales.