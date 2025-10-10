César Acuña saluda vacancia de Dina Boluarte: “El Congreso ha escuchado al pueblo”
El gobernador regional de La Libertad negó que haya existido un doble discurso de APP respecto a Boluarte. Pidió a José Jerí formar un gabinete capaz de enfrentar la inseguridad y la crisis política.
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, respaldó la decisión del Congreso de la República de vacar a Dina Boluarte y consideró que esta medida “responde al clamor del pueblo” ante la falta de resultados frente a la inseguridad y la inestabilidad política.
“El Congreso ha escuchado al pueblo. La vacancia era necesaria porque la presidenta no tenía políticas claras para revertir la inseguridad. El país no aguantaba más, había muertos todos los días”, declaró Acuña.
El líder de Alianza para el Progreso (APP) también señaló que el nuevo jefe de Estado, José Jerí Oré, tiene la responsabilidad de devolver la confianza a los peruanos y conducir un proceso de transición ordenado hasta el 28 de julio de 2026. “Ahora el nuevo presidente tiene una gran responsabilidad de responder a las expectativas de los peruanos. Tiene la oportunidad de hacer un gran gabinete que ayude a revertir la inestabilidad”, expresó.
Acuña niega doble discurso de APP
Consultado sobre las críticas por un supuesto cambio de posición de su partido, Acuña negó un doble discurso y afirmó que APP ha estado del lado de la población, no del gobierno. “APP escucha a la población. No hemos estado apoyando a la presidenta, hemos estado apoyando al pueblo. Es un sentido de responsabilidad”, enfatizó.
En otro momento, el gobernador de La Libertad se refirió a la elección de Fernando Rospigliosi como nuevo presidente del Congreso y destacó la necesidad de respetar la decisión parlamentaria. “Eso hay que preguntarles a los 130 congresistas. Ellos han decidido. Hay un reglamento y una Constitución que respetar”, apuntó.
Finalmente, Acuña instó tanto al Ejecutivo como al Legislativo a trabajar coordinadamente para evitar que el país siga atrapado en la crisis política. “A menos de un año para el cambio de gobierno, sería lamentable que sigamos en la misma inestabilidad. En este momento no pierden los políticos ni los congresistas, pierden los peruanos”, concluyó.