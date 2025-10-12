HOYSuscripcion LR Focus

López Aliaga y César Acuña tienen hasta mañana para renunciar si quieren postular

Además, el Gabinete Ministerial de Dina Boluarte ha sido destituido por José Jerí, lo que permitiría que postulen a las elecciones 2026, como sería el caso de Morgan Quero y César Vásquez.

Rafael López Aliaga y César Acuña aún no anuncian su renuncias a sus cargos. Foto: composición LR
Rafael López Aliaga y César Acuña aún no anuncian su renuncias a sus cargos. Foto: composición LR

El reloj electoral corre sin pausa. Autoridades en ejercicio que aspiran a una candidatura en las Elecciones Generales de 2026, principalmente a la Presidencia de la República, tienen solo hasta mañana, lunes 13 de octubre de 2025, para presentar su renuncia irrevocable a sus cargos actuales. Esta fecha, crucial en el calendario electoral, pone en la mira a figuras políticas como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha precisado, mediante la Resolución N° 0110-2025-JNE, que los gobernadores, vicegobernadores regionales y alcaldes que deseen ser candidatos en los comicios generales deben renunciar seis meses antes del día de la elección. Dado que la fecha central de las Elecciones Generales de 2026 está prevista para abril, la fecha límite para la dimisión se estableció en el 13 de octubre de 2025.

Alcalde de Pataz pide a José Jerí cambio total del Gabinete: "Ninguno de los ministros anteriores debe quedarse"

Se le acaba el tiempo a Rafael López Aliaga y César Acuña

El caso del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, ha generado constante atención mediática. A pesar de haber expresado anteriormente su intención de concluir su mandato edil antes de evaluar una candidatura presidencial, sus recientes declaraciones y acciones sugieren que una postulación para 2026 sigue siendo una opción abierta.

La realización de un evento de "Rendición de cuentas 2025" en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, sirvió para despedirse de todo su equipo técnico y de los ciudadanos. Esto sería una forma de despido a su gestión, para el anuncio de su posible candidatura presidencial. De concretarse una aspiración presidencial, López Aliaga debe formalizar su renuncia ante el Consejo Municipal de Lima antes del cierre de mañana.

Cabe indicar que durante su discurso afirmó que no deja endeudada la muni y que, por el contrario, hay presupuesto por su política de austeridad. Esto deberá ser corroborado por la Contraloría y la siguiente gestión de la Municipalidad de Lima.

Además, volvió a violar el principio de neutralidad de la Ley Orgánica de Elecciones, al subir a un menor de edad a que le pida de forma "espontánea" que sea presidente de la República. "Cuando yo tenga 17, 18 y 19 años, me gustaría verlo a usted como presidente de la República", expresó el adolescente para seguidamente ser aplaudido por los presentes, quienes en su mayoría eran militantes de Renovación Popular.

Similar situación enfrenta César Acuña Peralta, líder del partido Alianza para el Progreso y actual gobernador de La Libertad. Acuña, un recurrente en las contiendas presidenciales, deberá presentar su renuncia ante el Consejo Regional de La Libertad si busca integrar la fórmula presidencial de su partido.

Si bien la Ley establece que la renuncia se hace efectiva en el día de su presentación, el incumplimiento de este plazo inhabilitaría a cualquier autoridad con cargo de elección popular para postular a un cargo en las Elecciones Generales de 2026.

La jornada de mañana será decisiva para el panorama político, marcando el inicio formal de la carrera por la Presidencia y obligando a las principales figuras con mandatos vigentes a definir su futuro electoral y el destino de sus actuales gestiones.

Otras posibles candidaturas

El ministro de Salud, César Vásquez, hizo pública su renuncia a través de un video publicado en redes sociales. Fuentes indican a este diario que buscará postular al Senado con el partido Alianza para el Progreso. Cabe indicar que en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) figura afiliado al partido de César Acuña desde 2008.

Una situación similar sucede con el exministro de Educación, Morgan Quero, quien figura inscrito en el partido Ciudadanos por el Perú desde el 17 de enero de 2025 y también buscaría un escaño en el nuevo Congreso 2026. En su caso, no fue necesario que presente su renuncia, pues el presidente interino, José Jerí, comunicó que daba de baja al actual Gabinete de Dina Boluarte.

Rafael López Aliaga dejaría la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

Fiscalía tiene en sus manos caso de contratos de López Aliaga con abogado Martín De Luca

Rafael López Aliaga desacata orden de tribunal por vía paralela sin peaje en Vía de Evitamiento

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

José Jerí acaba el día sin nombrar a su Gabinete: visitó zona de incendio en SJM

Dina Boluarte es respaldada por grupo violentista 'La Resistencia': los recibió en los exteriores de su casa

José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 50 horas sin nombrar a un nuevo gabinete ministerial

Juan Carlos Tafur: “A Keiko le da lo mismo la presidencia. Ya se dio cuenta de que con hacer lobby legislativo le es suficiente”

Ministro de Transportes y Comunicaciones presentó su renuncia ante Dina Boluarte y José Jerí

