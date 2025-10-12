HOYSuscripcion LR Focus

Política

César Vásquez renuncia ante José Jerí como ministro de Salud tras vacancia de Dina Boluarte

El último 10 de octubre, Vásquez le envió su dimisión al presidente de la República, José Jerí. A inicio de octubre, no descartó la posibilidad de postular a las Elecciones 2026.

César Vásquez dejó de ser ministro de Salud tras la destitución de Dina Boluarte. Foto: Composición/LR
El ministro de Salud (Minsa), César Vásquez, presentó su renuncia ante el presidente de la República, José Jerí en medio de la crisis política tras la vacancia contra la exmandataria Dina Boluarte, luego del atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el ahora extitular del Minsa informó que el último viernes 10 de octubre notificó a Jerí sobre su dimisión al cargo de manera irrevocable. La renuncia se dio horas después de que el Congreso vacara a Boluarte.

"Con la satisfacción de haber servido a mi Patria con lealtad, entrega y patriotismo en cada una de las decisiones que tomamos en estos 27 meses de gestión. Las personas pasamos, pero la revolución en la #Salud del #Perú seguirá en marcha. (…) Con deber patriótico asumí esta responsabilidad a la que hoy estoy renunciando", escribió su red social.

Sin embargo, la renuncia de Vásquez se da un día antes de que se cumpla el plazo legal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que los altos funcionarios dimitan para poder postular a las Elecciones Generales 2026.

Anteriormente, el exministro no había descartado la posibilidad de ser candidato en los comicios electorales para el siguiente Congreso bicameral a través del partido de Alianza para el Progreso (APP) liderado por César Acuña.

César Vásquez postularía al Congreso en 2026

En declaraciones a la prensa, el último 2 de octubre, Vásquez no descarto su postulación al Congreso y aseguró, mientras era ministro de Salud, que una eventual candidatura es un "derecho" que tiene todo ciudadano y también el titular de una cartera.

"Es algo que todavía no lo tengo definido. (…) Todavía tengo una semana para pensarlo. Es una oportunidad y un derecho que tiene todo ciudadano y los ministros no están excepto de poder participar en una contienda electoral. Voy a evaluarlo, no lo descarto", dijo.

"Soy un político, he sido congresista, ustedes saben que he tenido una participación en varios escenarios políticos. Considero que hemos ya estado un tiempo importante en la gestión con resultados que favorecen a la ciudadanía", mencionó.

