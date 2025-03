Elecciones 2026: denuncian que César Vásquez habría comenzado su campaña electoral siendo ministro

César Vásquez, actual ministro de Salud, tendría aspiraciones políticas más allá de su labor dentro del Poder Ejecutivo. Según un reportaje del programa dominical 'Punto final', Vásquez viajó en diez ocasiones a Cajamarca. Durante estos viajes, el ministro habría promovido su imagen, destacándose la gestión de inversiones y obras valuadas en aproximadamente S/ 1.500 millones. El carácter de estas actividades y su difusión en sus redes personales han generado cuestionamientos sobre un posible proselitismo con recursos públicos.

"No tengo definido, pensado o planificado si postularé. He considerado que hasta abril puedo decidir. Como político, uno no puede descartar nada. Lo único seguro que tenemos es la muerte", declaró el ministro de Salud en el gobierno de Dina Boluarte. Como parte de su trayectoria política, Vásquez intentó ser gobernador de Cajamarca en 2022, cuando postuló por el partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña. En aquella ocasión, no logró obtener la victoria.

Un asesor llamativo y obras que no serían acabadas

El reportaje recopila mensajes publicados por una locadora que solicita "likes" en las publicaciones de la cuenta personal de César Vásquez. Estos videos, grabados tanto en su despacho como en sus viajes, tienen un contenido notoriamente más político que informativo, a diferencia de los producidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

Además, se reveló que el ministro de Salud, aparentemente, habría direccionado la contratación del politólogo argentino Pablo Ariel Cabás para la gestión de sus redes y campañas de difusión. Este experto en comunicación política recibió un sueldo de S/ 15.000 mensuales durante todo 2024. Sin embargo, su registro migratorio indica que solo permaneció seis meses en territorio peruano.

Algunas de las promesas anunciadas por el ministro de Salud no podrían concretarse en su totalidad. En sus diversos viajes, Vásquez ha prometido obras vinculadas a la salud de la población cajamarquina. "Cada proyecto tiene tres etapas: perfil, expediente y ejecución. Cada etapa requiere la firma de un convenio independiente. No se puede firmar un solo convenio para todas las etapas", explicó el ministro al ser consultado sobre la viabilidad de estas obras. Esto significa que se puede garantizar financiamiento para el expediente, pero no necesariamente para la ejecución completa del proyecto.

"Ningún funcionario puede hacer campañas electorales con recursos públicos"

El reportaje incluyó la opinión de dos especialistas en derecho, quienes analizaron las posibles implicancias legales de que un ministro realice actividades con carácter proselitista. Miguel Ángel Ferreyra Sánchez, abogado, consideró que ningún ministro debería participar en este tipo de acciones: "Ningún funcionario puede utilizar recursos públicos para financiar campañas electorales personales ni para promover su imagen desde el cargo que ocupa", señaló.

Para Ferreyra Sánchez, la contratación de un asesor político para la gestión de comunicaciones requiere un esclarecimiento del origen de los fondos utilizados: "El dinero es de todos los peruanos. Él ocupa el cargo de ministro para gestionar la política de salud del país, no para usar recursos con fines personales", puntualizó.

Por su parte, Ricardo Elías Puelles, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sostuvo que un proceso fiscal podría esclarecer la naturaleza de estos viajes: "La Fiscalía debe determinar si estos viajes corresponden a la promoción de su trabajo ministerial o a una campaña política", compartió.

Al igual que Ferreyra Sánchez, Elías Puelles hizo un llamado a esclarecer el financiamiento de los profesionales que podrían estar apoyando una eventual campaña de Vásquez. "Si ha existido una compensación para estas personas, ¿quién la ha financiado? ¿El propio ministro? ¿Algún partido político? ¿Algún simpatizante? ¿Quién está detrás de la subvención económica que reciben estos trabajadores?", cuestionó.

