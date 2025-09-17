HOYSuscripcion LR Focus

Streamer Cristorata le pregunta a Martín Vizcarra su experiencia en la cárcel y da insólita respuesta: “De rompe y raja”

Durante la conversación con Cristorata, Martín Vizcarra describió sus días en la cárcel con la frase “de rompe y raja”, lo que provocó risas en el streamer y dio pie a más preguntas sobre su experiencia en prisión.

Cristorata y Martín Vizcarra compartieron un stream juntos donde hablaron sobre el día en la cárcel de Martín Vizcarra.
Martín Vizcarra salió del penal de Barbadillo el jueves 4 de septiembre tras haber permanecido 20 días en prisión preventiva por supuestos actos de corrupción en los casos del Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo. Luego de su liberación, el expresidente peruano ha salido en diversos medios de comunicación y redes sociales para hablar sobre lo ocurrido.

Precisamente, en la última transmisión de Cristorata, Martín Vizcarra fue el invitado estelar de su stream. En su canal de Kick hablaron sobre diversos temas relacionados a su vida como su etapa en la cárcel. Una de las preguntas que realizó justamente el creador de contenido fue cómo había sido sus días en prisión, a lo que Vizcarra dio una curiosa respuesta- "De rompe y raja".

Martín Vizcarra le cuenta a Cristorata su etapa en la cárcel

Esta respuesta le causó gracia al streamer para luego preguntarle más detalles sobre lo ocurrido. Vizcarra contó que durmió en el suelo y que había un huequito donde podía hacer sus necesidades. "Puse una colcha que me había traído mi hermana. Encima la ventana estaba abierta por un tema de seguridad", relató.

Vizcarra también contó que le quitaron los pasadores, el reloj, su anillo de matrimonio y la correa. "Los primeros días me hice amigo de los policías. Me sentía acompañado por ellos", confesó.

