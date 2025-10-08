Se lavan las manos: Carlincatura muestra a aliados de Dina Boluarte “deslindandose” de la presidenta

Tovar retrata como líderes políticos que han blindado a Boluarte ahora pretenden alejarse de ella. Foto: composición LR

En la más reciente Carlincatura, Carlos Tovar retrata a los principales aliados políticos de Dina Boluarte lavándose las manos frente al desgaste del Gobierno. En la imagen, figuras como Keiko Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón y Rafael López Aliaga, se resguardan tras escudos policiales mientras lanzan frases que los desmarcan de la presidenta: “Si no puede con la delincuencia, renuncie” o “Ella no estaba en mi plancha”. El dibujo refleja cómo los partidos que sostienen al régimen intentan ahora marcar distancia ante la crisis de seguridad y la caída de popularidad de Boluarte, pese a haber sido sus principales respaldos en el Congreso y en la defensa del statu quo.

