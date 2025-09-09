¿Cuál es el precio del iPhone 17 en Perú? Apple reveló su nueva línea de celulares en EEUU

Apple presentó oficialmente su nueva línea de teléfonos inteligentes, el iPhone 17, durante el evento 'keynote 2025', realizado este martes 9 de septiembre en el Apple Park, ubicado en Cupertino, Estados Unidos. La compañía informó que las personas usuarias ya pueden realizar reservas para adquirir los dispositivos. Las entregas iniciarán el 19 de septiembre.

La gama del iPhone 17 incluye cuatro modelos: estándar, Air, Pro y Pro Max, con precios desde US$799 hasta US$1.199. Todos incorporan avances tecnológicos en inteligencia artificial, fotografía y video, además de mejoras en la batería y la resistencia.

PUEDES VER:

¿Cuál es el precio del iPhone 17 en Perú?

Según Apple, el iPhone 17 tendrá un precio base de US$799. Por su parte, el nuevo modelo Air costará US$999, el iPhone 17 Pro alcanzará los US$1.099 y el Pro Max, la versión más avanzada, se ofrecerá a US$1.199.

Línea de celulares iPhone 17 de Apple. Fuente: Zeera

Tomando como referencia el tipo de cambio vigente en Perú, los precios estimados para el mercado local son los siguientes:

iPhone 17 : US$799 x S/3,4980 = S/2.796,30

: US$799 x S/3,4980 = S/2.796,30 iPhone 17 Air : US$999 x S/3,4980 = S/3.494,50

: US$999 x S/3,4980 = S/3.494,50 iPhone 17 Pro : US$1.099 x S/3,4980 = S/3.847,30

: US$1.099 x S/3,4980 = S/3.847,30 iPhone 17 Pro Max: US$1.199 x S/3,4980 = S/4.200,10

PUEDES VER:

Características del iPhone 17 de Apple

La nueva serie iPhone 17 sobresale por integrar múltiples innovaciones técnicas centradas principalmente en inteligencia artificial, fotografía de alta resolución y funcionalidades para uso profesional.

Las principales características anunciadas por Apple son:

Mira lo último de TECHMOOD Martes y jueves a las 3:00 p.m. Ver ahora