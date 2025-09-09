¿Cuál es el precio del iPhone 17 en Perú? Apple reveló su nueva línea de celulares en EEUU
La línea iPhone 17 de Apple incluye cuatro modelos: estándar, Air, Pro y Pro Max, con precios que van desde US$799 hasta US$1.199.
Apple presentó oficialmente su nueva línea de teléfonos inteligentes, el iPhone 17, durante el evento 'keynote 2025', realizado este martes 9 de septiembre en el Apple Park, ubicado en Cupertino, Estados Unidos. La compañía informó que las personas usuarias ya pueden realizar reservas para adquirir los dispositivos. Las entregas iniciarán el 19 de septiembre.
La gama del iPhone 17 incluye cuatro modelos: estándar, Air, Pro y Pro Max, con precios desde US$799 hasta US$1.199. Todos incorporan avances tecnológicos en inteligencia artificial, fotografía y video, además de mejoras en la batería y la resistencia.
¿Cuál es el precio del iPhone 17 en Perú?
Según Apple, el iPhone 17 tendrá un precio base de US$799. Por su parte, el nuevo modelo Air costará US$999, el iPhone 17 Pro alcanzará los US$1.099 y el Pro Max, la versión más avanzada, se ofrecerá a US$1.199.
Tomando como referencia el tipo de cambio vigente en Perú, los precios estimados para el mercado local son los siguientes:
- iPhone 17: US$799 x S/3,4980 = S/2.796,30
- iPhone 17 Air: US$999 x S/3,4980 = S/3.494,50
- iPhone 17 Pro: US$1.099 x S/3,4980 = S/3.847,30
- iPhone 17 Pro Max: US$1.199 x S/3,4980 = S/4.200,10
Características del iPhone 17 de Apple
La nueva serie iPhone 17 sobresale por integrar múltiples innovaciones técnicas centradas principalmente en inteligencia artificial, fotografía de alta resolución y funcionalidades para uso profesional.
Las principales características anunciadas por Apple son:
- Cámara principal y ultra gran angular de 48 megapíxeles
- Grabación de video en 4K a 60 fps con tecnología Dolby Vision
- Cámara frontal de 24 megapíxeles con función Center Stage
- Ajuste automático de encuadre gracias a inteligencia artificial
- Traducción en tiempo real
- Búsqueda visual mejorada
- Modo automático para capturas horizontales sin girar el dispositivo
- Botón exclusivo para control de cámara
- Sensor LiDAR para experiencias de realidad aumentada
- Resistencia al agua y al polvo con certificación IP68
- Tecnología Face ID para desbloqueo facial
- Construcción con materiales reforzados para mayor durabilidad