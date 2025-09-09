HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tecnología

¿Cuál es el precio del iPhone 17 en Perú? Apple reveló su nueva línea de celulares en EEUU

La línea iPhone 17 de Apple incluye cuatro modelos: estándar, Air, Pro y Pro Max, con precios que van desde US$799 hasta US$1.199.

Precios del nuevo iPhone 17 en Perú.
Precios del nuevo iPhone 17 en Perú. | Composición LR

Apple presentó oficialmente su nueva línea de teléfonos inteligentes, el iPhone 17, durante el evento 'keynote 2025', realizado este martes 9 de septiembre en el Apple Park, ubicado en Cupertino, Estados Unidos. La compañía informó que las personas usuarias ya pueden realizar reservas para adquirir los dispositivos. Las entregas iniciarán el 19 de septiembre.

La gama del iPhone 17 incluye cuatro modelos: estándar, Air, Pro y Pro Max, con precios desde US$799 hasta US$1.199. Todos incorporan avances tecnológicos en inteligencia artificial, fotografía y video, además de mejoras en la batería y la resistencia.

PUEDES VER:

¿Cuál es el precio del iPhone 17 en Perú?

Según Apple, el iPhone 17 tendrá un precio base de US$799. Por su parte, el nuevo modelo Air costará US$999, el iPhone 17 Pro alcanzará los US$1.099 y el Pro Max, la versión más avanzada, se ofrecerá a US$1.199.

Línea de celulares iPhone 17 de Apple. Fuente: Zeera

Línea de celulares iPhone 17 de Apple. Fuente: Zeera

Tomando como referencia el tipo de cambio vigente en Perú, los precios estimados para el mercado local son los siguientes:

  • iPhone 17: US$799 x S/3,4980 = S/2.796,30
  • iPhone 17 Air: US$999 x S/3,4980 = S/3.494,50
  • iPhone 17 Pro: US$1.099 x S/3,4980 = S/3.847,30
  • iPhone 17 Pro Max: US$1.199 x S/3,4980 = S/4.200,10

PUEDES VER:

Características del iPhone 17 de Apple

La nueva serie iPhone 17 sobresale por integrar múltiples innovaciones técnicas centradas principalmente en inteligencia artificial, fotografía de alta resolución y funcionalidades para uso profesional.

Las principales características anunciadas por Apple son:

Mira lo último de

TECHMOOD

Martes y jueves a las 3:00 p.m.

Ver ahora
  • Cámara principal y ultra gran angular de 48 megapíxeles
  • Grabación de video en 4K a 60 fps con tecnología Dolby Vision
  • Cámara frontal de 24 megapíxeles con función Center Stage
  • Ajuste automático de encuadre gracias a inteligencia artificial
  • Traducción en tiempo real
  • Búsqueda visual mejorada
  • Modo automático para capturas horizontales sin girar el dispositivo
  • Botón exclusivo para control de cámara
  • Sensor LiDAR para experiencias de realidad aumentada
  • Resistencia al agua y al polvo con certificación IP68
  • Tecnología Face ID para desbloqueo facial
  • Construcción con materiales reforzados para mayor durabilidad
Notas relacionadas
Venezolanos con TPS en Estados Unidos corren peligro desde este mes en 2025, según USCIS: Trump confirma deportación

Venezolanos con TPS en Estados Unidos corren peligro desde este mes en 2025, según USCIS: Trump confirma deportación

LEER MÁS
“Un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos”: Gobierno de Trump no estuvo de acuerdo con el ataque de Israel en Qatar

“Un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos”: Gobierno de Trump no estuvo de acuerdo con el ataque de Israel en Qatar

LEER MÁS
DEA captura a más de 600 integrantes del Cártel de Sinaloa en operativo global: 10 toneladas de droga y 420 armas decomisadas

DEA captura a más de 600 integrantes del Cártel de Sinaloa en operativo global: 10 toneladas de droga y 420 armas decomisadas

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Huawei FreeBuds Pro review: audífonos inalámbricos con cancelación de ruido

Huawei FreeBuds Pro review: audífonos inalámbricos con cancelación de ruido

LEER MÁS
Huawei FreeBuds Pro review: audífonos inalámbricos con cancelación de ruido

Huawei FreeBuds Pro review: audífonos inalámbricos con cancelación de ruido

LEER MÁS
Abandona Magis TV: esta plataforma brinda 1000 canales gratis en tu celular o Smart TV

Abandona Magis TV: esta plataforma brinda 1000 canales gratis en tu celular o Smart TV

LEER MÁS
¿Qué hacer si mi televisor se quedó sin sonido de forma imprevista?

¿Qué hacer si mi televisor se quedó sin sonido de forma imprevista?

LEER MÁS
Huawei MateBook X: ventajas y desventajas de la nueva notebook china

Huawei MateBook X: ventajas y desventajas de la nueva notebook china

LEER MÁS
¿Es seguro instalar Snaptube? La aplicación que permite descargar videos de YouTube en tu teléfono

¿Es seguro instalar Snaptube? La aplicación que permite descargar videos de YouTube en tu teléfono

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Tecnología

SpaceX adquiere frecuencias por US$ 17.000 millones para reforzar Starlink y su servicio ‘Direct to cell’

Donald Trump afirma que impondrá arancel "considerable" a componente clave en desarrollo de la IA

Europa inaugura 'Jupiter', una potente supercomputadora para remontar en la carrera por la IA

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota